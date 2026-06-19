Φορολογικες διαφορές: Νέα ευκαιρία για εξώδικη επίλυση με «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Νέα ευκαιρία να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την Εφορία χωρίς να… τρέχουν στα δικαστήρια, έχουν οι φορολογούμενοι, εξασφαλίζοντας «κούρεμα» έως και 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (www.eefdd.gr) η οποία έληγε κανονικά στις 24 Ιουλίου παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση αφορά:

Υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026.

Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών.

Υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Για τις υποθέσεις αυτές επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της νέας προθεσμίας, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2027 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως την 31η Οκτωβρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των τμημάτων της Επιτροπής και των γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2027, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Τι μπορεί να ζητήσει ο φορολογούμενος

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος θεμελιώνουν την προσφυγή, με την οποία ζητείται:

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να κλείσουν τις υποθέσεις τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες θα έχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, οι οποίες μπορούν να φθάσουν ακόμη και το 75%, ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής.

Η διαδικασία

Η διαδικασία προβλέπει ότι η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και διαμορφώνει πρόταση συμβιβασμού, η οποία μπορεί να προβλέπει πλήρη ή μερική αποδοχή των αιτημάτων του. Στην πρόταση αποτυπώνονται αναλυτικά ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που καλείται να καταβάλει ο ενδιαφερόμενος.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων και να αναρτήσει το αποδεικτικό της πληρωμής στον σχετικό ιστότοπο.

Οι δόσεις

Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις με εκπτώσεις ανάλογες του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγούν ως εξής:

Σε μία δόση με έκπτωση 75%

Σε 2-4 δόσεις με έκπτωση 65%

Σε 5-8 δόσεις με έκπτωση 55%

Σε 9-12 δόσεις με έκπτωση 50%

Σε 13-16 δόσεις με έκπτωση 45%

Σε 17-20 δόσεις με έκπτωση 40%

Σε 21-24 δόσεις με έκπτωση 35%

Ωστόσο, η διατήρηση των ευνοϊκών όρων προϋποθέτει αυστηρή τήρηση του προγράμματος πληρωμών. Εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

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