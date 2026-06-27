«Εξοικονομώ»: Κλείδωσε η τελική προθεσμία – Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί

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Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ», καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει την τελευταία του παράταση. Ως νέα και οριστική καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Η συγκεκριμένη προθεσμία κλειδώνει εξαιτίας των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο αντλούνται οι πόροι μέσω του «Ελλάδα 2.0» και του NextGeneration EU, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως νέα παράταση.

Ποια προγράμματα αφορά η προθεσμία

Η παράταση «ανάσα» αφορά στο σύνολό τους τα ανοιχτά προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή:

Εξοικονομώ (Εκδόσεις: 2021, 2023, 2025)

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Το Υπουργείο απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες (μηχανικούς, αναδόχους, προμηθευτές) να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Καθώς τα προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικότερο «όπλο» για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος και ενέργειας, η απώλεια της προθεσμίας σημαίνει απώλεια της χρηματοδότησης.

Οι ωφελούμενοι καλούνται να κλείσουν τις εκκρεμότητες των παρεμβάσεών τους άμεσα, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή αποπληρωμή των έργων τους πριν από την τελική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου.

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