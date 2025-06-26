Επιθεώρηση Εργασίας: Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι – Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής, προχωρεί η Επιθεώρηση Εργασίας εστιάζοντας σε χώρους που παρουσιάζουν έντονη παραβατικότητα.

Ο προγραμματισμός της Ανεξάρτητης Αρχής προβλέπει για το 2025 την πραγματοποίηση 69.000 ελέγχων -κατ’ ελάχιστον- σε επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρα σύμφωνα με Κοινή Απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας. Με γνώμονα την παραβατικότητα των προηγούμενων ετών οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν σε κλάδους όπως είναι τα καταλύματα, η εστίαση, η βιομηχανία τροφίμων, το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, οι υπηρεσίες διανομής και μεταφοράς, οι κατασκευές – τεχνικά έργα και η μεταποίηση.

Σε αυτούς τους κλάδους, θα εστιάσουν τα κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας, έχοντας ως στόχο την αύξηση των ελέγχων από 3% έως και 25%, σε σχέση με το 2024.

Το 20% του συνόλου των ελέγχων, δηλαδή 13.800 έλεγχοι εντοπίζονται στις κατασκευές και τα τεχνικά έργα, καθώς τα στοιχεία που διαθέτει η ανεξάρτητη αρχή, δείχνουν ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία πρέπει να περιοριστούν.

Οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, όσο και τους κανόνες υγείας και την ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, καθώς όπως είναι γνωστό τα εργατικά ατυχήματα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά.

Οι κλάδοι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των συναρμόδιων υπουργείων, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν:

-Σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας. Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους.

-Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά λόγω της φύσης τους και συγκεκριμένα: σε καταλύματα (αύξηση κατά 8% των ελέγχων), στην εστίαση (αύξηση κατά 3% των ελέγχων). Σε κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης.

-Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας: στη Βιομηχανία Τροφίμων (αύξηση κατά 10% των ελέγχων), στο λιανικό Εμπόριο (αύξηση 10% των ελέγχων).

-Σε επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς (όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών). Έμφαση αναμένεται να δοθεί στον κλάδο Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 25%.

-Στο χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (αύξηση 10% των ελέγχων)

Ειδικά για τις συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων, βαρύτητα θα δοθεί σε κατασκευές – Τεχνικά Έργα, στην μεταποίηση και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία.

