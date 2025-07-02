Taste Atlas: Μία πόλη της Κρήτης ανάμεσα στις 100 καλύτερες για φαγητό στον κόσμο

Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο.

Αν και η πρώτη δεκάδα αποτελείται κατά βάση με πόλεις στην Ιταλία, υπάρχει και μια ελληνική, αλλά όχι ψηλά στη λίστα καθώς δεν μπήκε ούτε στις 50 καλύτερες πόλεις.

Το Taste Atlas προτείνει ντάκο, αντικριστό, στάκα με αυγά, καλιτσούνια για όποιον την επισκεφθεί και η πόλη αυτή είναι τα Χανιά στην 66η θέση που διαθέτει «μοναδικά παραδοσιακά εστιατόρια».

Το Taste Atlas επισημαίνει πως «από 17.073 πόλεις στη βάση δεδομένων μας, με βάση 477.287 έγκυρες αξιολογήσεις φαγητού για 15.478 τρόφιμα στη βάση δεδομένων μας, αυτές οι 100 πόλεις ξεχωρίζουν με τις υψηλότερες μέσες αξιολογήσεις για τα πιάτα που σερβίρονται συνήθως εκεί».

Taste Atlas: Οι 10 καλύτερες για φαγητό στον κόσμο:

Νάπολη, Ιταλία Μιλάνο, Ιταλία Μπολόνια, Ιταλία Φλωρεντία, Βομβάη, Ινδία Ρώμη, Ιταλία Παρίσι, Γαλλία Βιέννη, Αυστρία Τορίνο, Ιταλία Οσάκα, Ιαπωνία

Φωτιά στον Κρουσώνα - Έσβησε άμεσα πριν πάρει διαστάσεις

Προκαταρκτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ