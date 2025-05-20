Σύνδεσμος Λασιθιωτών Ηρακλείου: Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο
Οροπέδιο Λασιθίου
clock 14:38 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σύνδεσμος Λασιθιωτών Ηρακλείου «ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ» ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

· Πρόεδρος: Μανώλια Κοντογιάννη

· Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαράκης

· Γραμματέας: Ευγενία Αθανασάκη

· Ταμίας: Αικατερίνη Πλατή

· Έφορος: Γρηγόριος Χαινάκης

Μέλη:

1. Αλέξανδρος Ξωμεριτάκης

2. Εμμανουήλ Πετράκης

3. Νικόλαος Σμυρνάκης

4. Μαρία Τζενάκη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και ανανεώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει το έργο του Συνδέσμου με συνέπεια, ενότητα και δημιουργικότητα.

Παράλληλα, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Λασιθιώτες του Ηρακλείου να στηρίξουν τις δράσεις του Συνδέσμου και να συμμετάσχουν ενεργά.

Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε την παρουσία και τη φωνή της Λασιθιώτικης κοινότητας .

Οροπέδιο Λασιθίου Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
