Στις φλόγες επιχείρηση στον Κρουσώνα - Μεγάλη κινητοποίηση

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο χωριό Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν με 4 οχήματα 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικά κτίσματα, καθώς η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

