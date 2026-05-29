Στις φλόγες επιχείρηση στον Κρουσώνα - Μεγάλη κινητοποίηση
clock 09:52 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο χωριό Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν με 4 οχήματα 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικά κτίσματα, καθώς η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

