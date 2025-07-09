Ρέθυμνο: Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου στο Σελλί εις μνήμη Ευάγγελου Γιακουμάκη (ΦΩΤΟ)

Το απόγευμα της Δευτέρας, 7ης Ιουλίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στο Σελλί Ρεθύμνου και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιερομάρτυρος Ευαγγέλου, Επισκόπου Τόμεως (σημερινή Κωνστάντζα της Ρουμανίας), ο οποίος κτίσθηκε εις μνήμην του μακαριστού Ευαγγέλου Γιακουμάκη, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε τα Ιερά Εγκαίνια του εν λόγω Ιερού Ναού, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από ολόκληρη την Κρήτη.

Προ της απολύσεως της Ακολουθίας των Ιερών Εγκαινίων, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και σημασία κάθε ενός Ιερού Ναού, καθώς και στη μοναδικότητα της Ιεράς Ακολουθίας των Εγκαινίων, τονίζοντας την ιδιαίτερη αξία και σημασία τούτου του Ιερού Ναού, που εγκαινιάσθηκε ακριβώς 10 χρόνια μετά τη μαρτυρική τελείωση του αειμνήστου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ενός παιδιού, που, όπως σημείωσε ο Σεβασμιώτατος, έγινε παιδί όλης της Ελλάδας και που με τη θυσία και την εύλαλη σιωπή του έδωσε φωνή σε εκατοντάδες παιδιά, σε ανθρώπους που καθημερινά γίνονται θύματα βίας, μισαλλοδοξίας και εκφοβισμού.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλους τους ανθρώπους, που, όπως επεσήμανε, έγιναν μια οικογένεια μέσα από αυτόν το θυσιαστικό σταυρό του Βαγγέλη, τονίζοντας πως η αποψινή βραδιά, ιστορική για το Ναό και για τον τόπο μας, υπήρξε ανάσταση συνειδήσεων, καρδιών και επιλογών και πως ο Βαγγέλης από ψηλά φωτίζει τις ζωές και τις συνειδήσεις όλων μας.

Ακολούθησε πλούσια φιλοξενία προς τους εκατοντάδες προσκυνητές, στον προαύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

