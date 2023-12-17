ΠΑΓΝΗ: Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Σωματείο Εργαζομένων

Στις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 561 (ΕΔΡΕΣ 5)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 317 (ΕΔΡΕΣ 3)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 259 (ΕΔΡΕΣ 3)
ΛΕΥΚΑ 14
ΑΚΥΡΑ 26
ΣΥΝΟΛΟ 1177
- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ»
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γ) ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
δ) ΜΠΕΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ε) ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
β) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
γ) ΣΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
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Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) ΜΠΡΟΦΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
β) ΚΥΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
γ) ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
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Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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