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ΠΑΓΝΗ: Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Σωματείο Εργαζομένων

ΠΑΓΝΗ
clock 15:32 | 17/12/2023
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Στις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 561 (ΕΔΡΕΣ 5)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 317 (ΕΔΡΕΣ 3)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 259 (ΕΔΡΕΣ 3)
ΛΕΥΚΑ    14         
ΑΚΥΡΑ    26        
ΣΥΝΟΛΟ    1177         

- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
γ) ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
δ) ΜΠΕΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ε) ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
-------------------------------------------------------------------
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α)  ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
-------------------------------------------------------------------

- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α)  ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
β) ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
γ)  ΣΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
-------------------------------------------------------------------
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α)  ΜΠΡΟΦΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
-------------------------------------------------------------------

- ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α)  ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
β)  ΚΥΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
γ) ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
-------------------------------------------------------------------
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α)  ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-------------------------------------------------------------------

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                                                                                      
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 

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