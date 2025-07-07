Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης: Να συζητηθεί στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Να συζητηθεί στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβούλου, Δημήτρη Βρύσαλη αναφέρονται τα εξής:

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ακόμα σύμπτωμα της σαπίλας του συστήματος του κέρδους, που την αναπαράγει σε όλες τις λειτουργίες του. Η σήψη και η διαφθορά είναι σύμφυτα φαινόμενα του καπιταλιστικού συστήματος και του αστικού κράτους που βασίζεται στην εξαγορά συνειδήσεων, στις πελατειακές σχέσεις, τα ρουσφέτια και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, εν προκειμένω των επιδοτήσεων. Πόρων που δεν «δίνονται» από την ΕΕ, αλλά προέρχονται από τα έσοδα των κρατικών προϋπολογισμών των κρατών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δηλαδή κατά 95% από την αφαίμαξη των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων.

Οι εξελίξεις προκαλούν δικαιολογημένα οργή και αγανάκτηση στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και κάνουν το ποτήρι να ξεχειλίσει στον κόσμο που παλεύει καθημερινά για το μεροκάματο. Έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα κατήγγειλε χρόνια τώρα το οργανωμένο αγροτικό κίνημα για το πραγματικό σκάνδαλο, δηλαδή τη λειτουργία της ΚΑΠ και του τρόπου εφαρμογής της από τις ελληνικές κυβερνήσεις, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη λεγόμενη «τεχνική λύση» για βοσκοτόπους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, για την οποία ήταν ενήμεροι η ΕΕ, οι ελληνικές κυβερνήσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια η ΚΑΠ της ΕΕ επιβάλλει την αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή, ενώ τα αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών, του οργανωμένου αγροτικού κινήματος που διεκδικεί χορήγηση των επιδοτήσεων με βάση την πραγματική γεωργική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζώων στην κτηνοτροφία, που θα σταματούσαν τους επιτήδειους, ουδέποτε υλοποιήθηκαν, προκειμένου να εξυπηρετούνται, έτσι, πολλαπλοί στόχοι. Αφενός για να ταΐζουν τους ημετέρους, αφετέρου για να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγκατάλειψη των καλλιεργούμενων εκτάσεων και στη μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Άλλωστε, η ΚΑΠ αποτελεί το εργαλείο συγκέντρωσης γης και παραγωγής στα χέρια επιχειρηματιών και μεγαλοαγροτών και στόχος της είναι η καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, το ξεκλήρισμα για χιλιάδες αγροτικά και κτηνοτροφικά νοικοκυριά.

Δεν είναι τυχαίο ότι σ' αυτό το δυσώδες σκάνδαλο εμπλέκονται βουλευτές και στελέχη των κομμάτων που στηρίζουν την ΚΑΠ. Αυτοί δηλαδή που ξέρουν καλά τα κόλπα και αξιοποιούν τα «παραθυράκια» για να αναπαράγουν με λαμογιές και ρουσφέτια την εκλογική πελατεία των κομμάτων τους, συκοφαντώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών, που στενάζουν από την ΚΑΠ της ΕΕ και αγωνιούν να τα βγάλουν πέρα.

Όσον αφορά την περιφερειακή αρχή Κρήτης, έχει σοβαρές διαχρονικές ευθύνες που αποτελούν άλλη μία όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής της. Ποτέ δεν υιοθέτησε τα δίκαια αιτήματα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος για τη χορήγηση των επιδοτήσεων με βάση την πραγματική παραγωγή, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Και, βέβαια, έχει ευθύνες που παρείχε και παρέχει στήριξη στην ΚΑΠ της ΕΕ, η οποία είναι το υπόβαθρο, η γενεσιουργός αιτία του σκανδάλου. Όπως παρείχε και παρέχει στήριξη και στις αποφάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων, λειτουργώντας την Περιφέρεια ως εργαλείο προώθησης της αντιαγροτικής – αντιλαϊκής πολιτικής.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να υπάρχει και άλλη σοβαρή εμπλοκή της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, φέρεται να εμφανίζεται και αντιπεριφερειάρχης της συνδιοίκησης ΠΑΣΟΚ- ΝΔ, καθώς επίσης και πρωτοκλασάτοι υποψήφιοι της «Εθνικής Κρήτης» του κ. Αρναουτάκη.

Την ίδια ώρα, βέβαια, κι ενώ επιχειρείται να κρυφτεί ότι όλος αυτός ο «βούρκος» ξεφύτρωσε ακριβώς πάνω στα όσα προέβλεπε η ΚΑΠ, γίνεται «προετοιμασία εδάφους» για την προσαρμογή της ΚΑΠ (πρόκειται να αναθεωρηθεί το 2027) στα «νέα δεδομένα», δηλαδή στα δεδομένα της πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ. Στο νέο επταετές πρόγραμμα της ΕΕ που θα καταρτιστεί το 2027, οι επιδοτήσεις για την ΚΑΠ θα μειωθούν δραστικά γιατί θα απορροφηθούν από την πολεμική οικονομία και για εξοπλισμούς.

Ταυτόχρονα, τα αστικά κόμματα κάνουν λόγο για «κάθαρση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπαθώντας να αθωώσουν τον βασικό υπεύθυνο των σκανδάλων αλλά και των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΕ των σκανδάλων, της μίζας, της διαφθοράς των λόμπι. Τι εξυπηρετεί όλο αυτό; Κάθε φορά που ανοίγει το καπάκι του υπονόμου και ξεχύνεται η μπόχα του συστήματος τρέχουν όλοι πανικόβλητοι να θολώσουν τον πραγματικό ένοχο και τις αιτίες, παρουσιάζοντας ως «διέξοδο» παραλλαγές τις ίδιας πολιτικής που οδήγησε ως εδώ!

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης απευθυνόμαστε στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και γενικότερα στον λαό και τη νεολαία. Να βγάλουν τα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα. Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί μόνο όταν έρθουν οι αγρότες σε σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ, την οποία εφαρμόζουν κυβερνήσεις και κόμματα, στηρίζοντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Επαναλαμβάνουμε πως είναι αναγκαίο να ικανοποιηθεί το αυτονόητο αίτημα να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Τα πρόστιμα και τα σπασμένα δεν πρέπει να τα πληρώσουν ούτε οι πραγματικοί αγρότες, οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει με τη μείωση των επιδοτήσεων, αλλά ούτε και συνολικά ο ελληνικός λαός μέσω του προϋπολογισμού. Να πληρώσουν οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιτήδειοι που τσέπωσαν παράνομα εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, όλοι όσοι έχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για όλα τα παραπάνω και για τις ευθύνες της περιφερειακής αρχής η «Λαϊκή Συσπείρωση» απαιτεί να συζητηθεί το θέμα στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης

Μαρινάκης Αλέκος- Βρύσαλης Δημήτρης - Μανουσάκης Νίκος

