Κρήτη: Συνελήφθη 27χρονος - Τί βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του και σε "καβάτζα"

Συνελήφθη χθες (25.06.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου 27χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών .

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο ημεδαπός να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα σε περιοχή του Ρεθύμνου και ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο που του έγινε και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του αλλά και σε έτερο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης (καβάτζα) βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- 154- γραμμάρια κάνναβης,

-108,8- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης (πάστα)

-20,6- γραμμάρια κοκαΐνης

-22- γραμμάρια αμφεταμίνης

-17- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών

-0,4- γραμμάρια όπιο

-0,6- γραμμάρια κεταμίνης

Ναρκωτικά δισκία

-3- ζυγαριές ακριβείας,

χρηματικό ποσό -2.205- ευρώ και -10 - λιρών Αγγλίας ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Επίσης κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και κινητό τηλέφωνο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης παράνομης δραστηριότητας. .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

