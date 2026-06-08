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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Πρωινό τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο (εικόνες)
τροχαίο αεροδρόμιο
clock 08:54 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/6) στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου, στην έξοδο προς Άγιο Νικόλαο.

Οπως βλεπετε στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο ekriti, ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πρανές του δρόμου. 

τροχαίο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε

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Τροχαίο Ατύχημα Αεροδρόμιο Ηρακλείου
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