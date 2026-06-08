Ηράκλειο: Πρωινό τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/6) στον κόμβο του αεροδρομίου Ηρακλείου, στην έξοδο προς Άγιο Νικόλαο.

Οπως βλεπετε στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο ekriti, ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πρανές του δρόμου.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε

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