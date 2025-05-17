Ηράκλειο: Περισσότεροι από 20.000 οι επισκέπτες της έκθεσης ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου

Περισσότερους από 20.000 επισκέπτες έχει δεχθεί η έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Μποκόρου «Πέρασμα στο Φως» που διοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Η έκθεση έχει αποτελέσει πόλο έλξης για την μαθητική κοινότητα καθώς μέχρι σήμερα περισσότεροι από 800 μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες της Κρήτης έχουν επισκεφθεί με τη συνοδεία εκπαιδευτικών την Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Συγκεκριμένα, στην έκθεση έχουν ξεναγηθεί το 34ο και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Το Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων, το 3ο και 4ο Γυμνάσιο Χανίων, το Γυμνάσιο Αρχανών, το 3ο και 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, το 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, το 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου καθώς και ο Σύλλογος Ροδαυγή.

Η έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στις 4 Απριλίου και θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 31 Μαΐου, περιλαμβάνει 57 έργα του Χρήστου Μποκόρου ο οποίος για πρώτη φορά παρουσιάζει ένα ζωγραφικό αφήγημα ειδικά σχεδιασμένο για την Κρήτη. Παλιότερα, αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού και νεότερα, που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, παρουσιάζονται μέσα στο μυσταγωγικό περιβάλλον της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου συλλειτουργώντας ως ένα ενιαίο σύνολο σε διάλογο με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του κτιρίου.

Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο Μποκόρος μοιράζεται μια προσωπική πορεία μύησης. Η παρουσία του συμπίπτει με την περίοδο του Πάσχα, μια στιγμή μυσταγωγίας και εσωτερικής αναγέννησης. Το φως, πρωταγωνιστής των έργων του, συνδιαλέγεται με το φως της Ανάστασης, προσφέροντας στον θεατή την ευκαιρία για προσωπικό στοχασμό. Τη ζωγραφική του Χρήστου Μποκόρου φωτίζει υποβλητικά η βραβευμένη με Emmy Ελευθερία Ντεκώ.

Το κοινό μπορεί να αναζητήσει σε ψηφιακή μορφή τον κατάλογο της έκθεσης «Πέρασμα στο Φως» του Χρήστου Μποκόρου στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://heraklionartgallery.gr/wp-content/uploads/Christos-Bokoros-Passege-to-the-light.pdf.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την έκθεση μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες καθώς και για τον προγραμματισμό της

επίσκεψης τους στο τηλέφωνο 2813409228 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00 και 17:00-21:00.

Πληροφορίες έκθεσης «Πέρασμα στο Φως»

Διάρκεια Έκθεσης: 4 Απριλίου – 31 Μαΐου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00

Σάββατο 09:00 - 14:00, Κυριακές και αργίες κλειστά

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδηµαρχία Πολιτισμού – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Δήμαρχος Ηρακλείου : Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη

Διοικητική Υποστήριξη: Διεύθυνση Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ηρακλείου

Επιμέλεια: Γιώργος Μυλωνάς

Γενική Επιμέλεια – Οργάνωση Παραγωγής για τον Δήμο Ηρακλείου : Μαριάννα Γιαλύτη Υπεύθυνη Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Μελέτη Φωτισμού: Ελευθερία Ντεκώ

Μουσειολογική μελέτη & Κατασκευαστική Επιμέλεια: Δηµήτρης Κιούκας

Εικαστική Ταυτότητα Έκθεσης: Μαριάννα Πόγκα – Xρίστος Σιµάτος

Φωτογραφίες Έργων: Χρίστος Σιµάτος, Οδυσσέας Βαχαρίδης

Επιμέλεια Κειμένων: Αναστασία Καραστάθη

Μετάφραση: Αναστασία Καραστάθη, Freya Evenson

