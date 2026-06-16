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Ηράκλειο: Μπαράζ ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους του κέντρου
δημοτικη αστυνομια ηρακλειου
clock 11:15 | 16/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων και την πάταξη της ασυδοσίας στους κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης.

Υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού,  κλιμάκια της υπηρεσίας πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, βάζοντας στο «στόχαστρο» οδηγούς που μετατρέπουν τους πεζοδρόμους σε απέραντα πάρκινγκ.

 Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε νευραλγικά σημεία του ιστορικού κέντρου, όπως η 25ης Αυγούστου, η Δικαιοσύνης, η Μιλτιάδου και άλλοι μικρότεροι πεζόδρομοι, όπου το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης δικύκλων και αυτοκινήτων είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εμποδίζοντας την ελεύθερη κίνηση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).

DHMOTIKH ASTYNOMIA HRAKLEIO

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική που ακολουθείται περιλαμβάνει αρχικά προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους παραβάτες οδηγούς αλλά και τους καταστηματάρχες για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

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