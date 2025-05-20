Ηράκλειο: 11ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ - Η ομιλία του Προκόπη Παυλόπουλου

Η ομιλία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπιου Παυλόπουλου, στο 11ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, άφησε έντονο αποτύπωμα στον επιστημονικό και πολιτικό διάλογο, και παραμένει επίκαιρη για τις συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της Δημοκρατίας. Στην κεντρική του ομιλία, με τίτλο «Η Κοινωνία των Πολιτών ως θεμελιώδης παράγοντας για την υπεράσπιση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας», ο κ. Παυλόπουλος ανέπτυξε με σαφήνεια τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών για την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών σε μια εποχή που οι θεσμοί της Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες απειλές.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της Κοινωνίας των Πολιτών, την οποία χαρακτήρισε «θεμελιώδη αντίβαρο σε έναν κόσμο όπου οι δημοκρατικές εγγυήσεις διακυβεύονται». Ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής δράσης και τόνισε ότι η Κοινωνία των Πολιτών πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στην Ευρώπη για να δείξει πώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μπορεί να αναδείξει λύσεις για την υπεράσπιση των αξιών της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Αναφερόμενος στο ΙΑΚΕ, ο κ. Παυλόπουλος εξήρε το έργο του Ινστιτούτου, το οποίο όπως ανέφερε «αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική κοινότητα δημιουργίας και συμμετοχής». «Η επιστημονική κοινότητα του ΙΑΚΕ», τόνισε, «αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τη δημιουργία νέων προτύπων συνεργασίας και αλληλεγγύης, που είναι αναγκαία για την εποχή μας». Παράλληλα, εξήρε τη συνεισφορά του ΙΑΚΕ στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και των θεσμών, καθώς και στην ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής και πολιτικής συμμετοχής.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την επιστημονική του ανάλυση, προέβη σε δυναμικές και πειστικές δηλώσεις για τη σύγχρονη Ευρώπη. Σχολίασε ότι «Η Ευρώπη, αν δεν επανασυνδεθεί με τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της», ενώ επεσήμανε ότι «οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται περισσότερη Δημοκρατία, όχι λιγότερη», αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι θεσμοί σήμερα.

Η αίθουσα του Μεγάρου Επιμελητηρίου Ηρακλείου ήταν κατάμεστη από ακαδημαϊκούς από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που αναβάθμισε τη συζήτηση και έφερε ένα πολύπλευρο επιστημονικό και πολιτικό διάλογο. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του, τονίζοντας, από την πλευρά του, τη συμβολή του ΙΑΚΕ στην ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνή επιστημονικό κόμβο, με το 11ο στη σειρά Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης.

Η ομιλία του κ. Παυλόπουλου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και σημαντική αίσθηση, ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες για την ενίσχυση των θεσμών και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διατήρηση της δημοκρατίας. Τα λόγια του για τη δημοκρατική εγρήγορση, τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής και τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, συνέβαλαν σημαντικά στον εμπλουτισμό του επιστημονικού διαλόγου και την ενίσχυση της πολιτικής συνείδησης των συμμετεχόντων.

Η παρουσία του κ. Παυλόπουλου και οι επισημάνσεις του για τη δημοκρατία και τις κοινότητες δημιουργίας που στηρίζουν τη συμμετοχή και την πολιτική δράση απέκτησαν ξεχωριστό συμβολισμό για το συνέδριο, το οποίο αποτέλεσε σταθμό στον επιστημονικό διάλογο της χώρας μας. Η βράβευση του κ. Παυλόπουλου για την προσφορά του στην πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και η σημαντική του παρέμβαση στη συζήτηση για τη δημοκρατία, ενίσχυσε περαιτέρω την αξία και τον συμβολισμό της εκδήλωσης. Το 11ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ αναδείχθηκε έτσι σε ένα σημείο αναφοράς για τη δημόσια και επιστημονική συζήτηση σχετικά με τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών και την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής.

