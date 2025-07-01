Η Τιμία Κάρα της Οσίας Γαβριηλίας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Με ιδιαίτερη χαρά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος υπό του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και ευλαβών Χριστιανών, υποδέχθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, 28ης Ιουνίου 2025, στο επ’ ονόματι του Αγίου Αποστόλου Παύλου πανηγυρίζον Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, στου Γάλλου, την Τιμία Κάρα της Οσίας Μητρός Γαβριηλίας, της Κωνσταντινουπολιτίσσης και Ελεήμονος, της Νέας, την οποία εκόμισε, για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη αγιοκατάταξή της από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, Βοηθός Επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματος της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων.

Μετά την υποδοχή της Τιμίας Κάρας, ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό, προ της απολύσεως του οποίου ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος με θερμούς λόγους καλωσόρισε τον άγιο αδελφό κ. Στέφανο, ο οποίος εκόμισε τη μεγάλη ευλογία της Τιμίας Κάρας της Οσίας Γαβριηλίας της Νέας, την αγιοκατάταξη της οποίας είχε αξιωθεί να υπογράψει και ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος, ως μέλος, κατά την περίοδο εκείνη, της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Θεοφιλέστατος άγιος Στρατονικείας, με γλαφυρό λόγο, αναφέρθηκε τόσο στην Εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου όσο και στη ζωή, τη μαρτυρία, τον ιεραποστολικό ζήλο και το ισαποστολικό φρόνημα της Οσίας Μητρός ημών Γαβριηλίας της Νέας, η οποία διήλθε πολλά μέρη του κόσμου μαρτυρώντας την αγάπη του Χριστού στις έμψυχες εικόνες Του και γινόμενη μια ολόφωτη λαμπάδα του ευαγγελικού κηρύγματος.

Ο Θεοφιλέστατος κατέθεσε απότμημα από τα Ιερά Λείψανα της Οσίας Γαβριηλίας, προκειμένου να παραμείνει για πάντα ευλογητικά στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε, τέλος, τις ευγνώμονες ευχαριστίες του στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιο για την ευμενή αποδοχή του αιτήματος για την έλευση της Τιμίας Κάρας, καθώς και για την κατάθεση Τιμίου Λειψάνου της Οσίας Γαβριηλίας, το οποίο θα ευλογεί εσαεί τον τόπο μας. Ευχαρίστησε επίσης τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Στρατονικείας κ. Στέφανο και τη συνοδεία του, τον Πρεσβύτερο Γεώργιο Γαμπιέρη και τον κ. Γεώργιο Χρυσούλη, Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, για την έλευσή τους και τη χαρά της κοινωνίας και της αναστροφής μαζί μας, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Άνθιμο Μαντουράνη, Ιεροεπιστάτη του Ιερού Μετοχίου Αγίου Παύλου Γάλλου, για τη μέριμνα και την προετοιμασία της Πανηγύρεως, τον όμιλο των Κληρικών και των Μοναχών και το πλήθος των Χριστιανών, που προσήλθαν και έλαβαν τη χάρη και ευλογία της Οσίας, ευχόμενος πάντοτε όλοι μας να έχομε τέτοιες όμορφες πνευματικές ευκαιρίες για την ενίσχυση του αγώνα της καθημερινότητάς μας έως τη Βασιλεία του Θεού.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας της Εορτής των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Κυριακής, 29ης Ιουνίου 2025, ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο πανηγυρίζον Ιερό Μετόχιο του Αγίου Παύλου Γάλλου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από το Ρέθυμνο και από άλλα σημεία της Μεγαλονήσου Κρήτης.

