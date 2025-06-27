Χερσόνησος: «Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός: Γη - Τροφή - Υγεία» - Μια ζωντανή γιορτή παράδοσης

Με επιτυχία άρχισαν την Πέμπτη 26 Ιουνίου στην Επισκοπή Δήμου Χερσονήσου οι εκδηλώσεις του Θεσμού «Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός. Γη - Τροφή - Υγεία», μια πρωτοβουλία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής Πλοηγός, με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, που στοχεύει στην ανάδειξη της κρητικής διατροφικής ταυτότητας και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Θεσμός λειτουργεί ως πλατφόρμα συμμετοχής και συνεργασίας φορέων, συλλόγων και πολιτών, αναδεικνύοντας τις τοπικές διατροφικές παραδόσεις, τις κοινωνικές μνήμες και τα οικοσυστήματα της Κρήτης, με στόχο τη δημιουργική σύνδεση του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Οι εκδηλώσεις εκκίνησαν με τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής, με θέμα την αγροτική κληρονομιά της περιοχής και των χωριών της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ιταλικό θεσμό «Saboris Antigus (Παλιές Γεύσεις)». Η παρουσία πέντε Δημάρχων από τη Σαρδηνία, μαζί με εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κάλιαρι, προσέδωσε στη διοργάνωση ευρωπαϊκή διάσταση και έθεσε τα θεμέλια για περαιτέρω ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.

Στην επίσημη τελετή, συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικός Αντιδήμαρχος Επισκοπής κ. Σπύρος Μακράκης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Νίκος Σταυρουλάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής κ. Μηνάς Καραπιπεράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ξυλούρης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Τζεδάκης, η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Ειρήνη Χουδετσανάκη και η επικεφαλής της παράταξης "Ηράκλειο για σένα" κ. Μαρία Καναβάκη. Το παρών έδωσαν επίσης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και Αντιπεριφερειάρης κ. Στέλιος Βοργιάς και ο πρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων – Ζαχαροπλαστών κ. Νεκτάριος Μωυσάκης. Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πλοηγός, κ. Χάρης Ροδιτάκης, ενώ την παρουσίαση του θεσμού «Κρητικός

Διατροφικός Πολιτισμός» ανέλαβε η κ. Ειρήνη Μακεδώνα - Παγκοπούλου, υπεύθυνη του έργου «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης μεταξύ άλλων ανέφερε, καλωσορίζοντας παράλληλα τους παραβρισκόμενους και τους Ιταλούς δημάρχους:

«Ο Θεσμός αυτός αποτελεί μια φωτεινή πυξίδα για το παρόν και το μέλλον της Κρήτης, έναν ορίζοντα συνεργασίας, συμμετοχής και κοινού οράματος, στον οποίο η γαστρονομία, ο πρωτογενής τομέας, η τοπική ταυτότητα και ο πολιτισμός συναντώνται, συνδιαλέγονται και εξελίσσονται. Ως Δήμος, στηρίζουμε σταθερά τέτοιες πρωτοβουλίες και δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στην περαιτέρω ενίσχυσή τους. Επιδιώκουμε τη μετατροπή της διατροφικής μας ταυτότητας σε αναπτυξιακό εργαλείο, σε εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά και σε βίωμα – ένα στοιχείο υπερηφάνειας για τις νέες γενιές. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός και τον Πρόεδρό της κ. Χάρη Ροδιτάκη για το όραμα και τη συνέπεια με την οποία υπηρετούν αυτόν τον Θεσμό. Ευχαριστώ επίσης όλους τους φορείς, τους εθελοντές και τους δημιουργικούς ανθρώπους του τόπου μας που, μέσα από αυτή την πολύτιμη συνεργασία, καθιστούν το όραμα πράξη».

Αφού ολοκληρώθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του θεσμού, ο Δήμαρχος προσέφερε στους Δημάρχους της Σαρδηνίας και τους παραβρισκόμενους αιρετούς αναμνηστικά δώρα, ενώ οι Δήμαρχοι της Σαρδηνίας πρόσφεραν στον Δήμαρχο βιβλία κι ένα μπουκάλι τοπικό, παραδοσιακό κρασί της περιοχής τους.

Μετά την τελετή, ακολούθησε καντάδα στα σοκάκια της Επισκοπής, με στάσεις σε ναούς και πολιτιστικά σημεία, όπου πολιτιστικοί σύλλογοι και γυναικείες ομάδες πρόσφεραν τοπικά κεράσματα και ανέδειξαν τη γαστρονομική τους κληρονομιά. Παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις μαγειρικές δράσεις, δημιουργώντας βιωματικές γέφυρες με τη νέα γενιά. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων που συμμετείχαν, δοκίμασε τοπικά εδέσματα και τόνισε τη σπουδαιότητας ανάδειξης του πλούσιου γαστρονομικού πολιτισμού.

Η βραδιά κορυφώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή κρητική μουσική, ενώνοντας παλιούς και νέους σε μια κοινή εμπειρία πολιτισμού και υπερηφάνειας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως και τις 30 Ιουνίου με πλούσιο πρόγραμμα τοπικών δράσεων, παρουσιάσεων και ανταλλαγών, προάγοντας έναν ολιστικό τρόπο σκέψης γύρω από την τροφή, τη γη, την υγεία και τον πολιτισμό.

