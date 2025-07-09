Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου - Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν

Εγγραφές στη ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου για το χειμερινό εξάμηνο 2025. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.
Αναλυτικά:
Στη Σ.Α.Ε.Κ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χειμερινό εξάμηνο 2025Β θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Α εξάμηνο)
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Γ εξάμηνο)
1 Έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις ειδικότητες:
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η επιλογή των καταρτιζόμενων στη Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Με τη συμπλήρωση «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας» των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού έως 17 Ιουλίου 2025 και ώρα 24:00
β) με την υποβολή απλής αίτησης επιλογής στη Σ.Α.Ε.Κ από 1-19 Σεπτεμβρίου 2025
Για να επιλέξετε τη σχολή του Νοσοκομείου Άγίου Νικολάου επιλέγετε:
- «Περιφέρεια Κρήτης – Υπουργείο Υγείας – ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου»
2.Έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στις ειδικότητες:
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχο Β εξάμηνο σε άλλη ΣΑΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3.Έναρξη κατατάξεων για τους κάτοχους ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας
Δύναται οι ανωτέρω να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες της ΣΑΕΚ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α και σε συναφείς ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Δεν υπάρχει όριο ηλικίας
- Παρέχεται αναβολή στράτευσης
- Οι απόφοιτοι των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν πιστοποίηση, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις
- Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
- Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1-19 Σεπτεμβρίου 2025
- ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1– 19 Σεπτεμβρίου 2025
Τηλ. επικοινωνίας: 2841343107 - 6944439795 8πμ-2 μ.μ Δευτέρα-Παρασκευή
Email: [email protected], [email protected]
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Παραλίγο τραγωδία στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού - ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)
Κρήτη: Θρήνος για την 31χρονη Αναστασία που "έσβησε" στην άσφαλτο - Σοκάρουν οι εικόνες