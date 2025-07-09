Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου - Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν

Εγγραφές στη ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου για το χειμερινό εξάμηνο 2025. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.

Αναλυτικά:

Στη Σ.Α.Ε.Κ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χειμερινό εξάμηνο 2025Β θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Α εξάμηνο)

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Γ εξάμηνο)

1 Έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις ειδικότητες:

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η επιλογή των καταρτιζόμενων στη Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Με τη συμπλήρωση «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας» των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, Υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού έως 17 Ιουλίου 2025 και ώρα 24:00

β) με την υποβολή απλής αίτησης επιλογής στη Σ.Α.Ε.Κ από 1-19 Σεπτεμβρίου 2025

Για να επιλέξετε τη σχολή του Νοσοκομείου Άγίου Νικολάου επιλέγετε:

«Περιφέρεια Κρήτης – Υπουργείο Υγείας – ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου»

2.Έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στις ειδικότητες:

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχο Β εξάμηνο σε άλλη ΣΑΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3.Έναρξη κατατάξεων για τους κάτοχους ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Δύναται οι ανωτέρω να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες της ΣΑΕΚ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α και σε συναφείς ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας

Παρέχεται αναβολή στράτευσης

Οι απόφοιτοι των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν πιστοποίηση, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις

Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΣΑΕΚ Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1-19 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1– 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλ. επικοινωνίας: 2841343107 - 6944439795 8πμ-2 μ.μ Δευτέρα-Παρασκευή

Email: [email protected], [email protected]

