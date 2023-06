"Βροχή" συλλυπητηρίων μηνυμάτων για τον θάνατο του Γρηγόρη Σηφάκη

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του σπουδαίου ακαδημαϊκού Γρηγόρη Σηφάκη, ο οποίος έφυγε στα 88 του χρόνια, το περασμένο Σάββατο.

Δεκάδες είναι τα συλλυπητήρια μηνύματα:

Το "αντίο" της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη» αποχαιρετά τον πολύτιμο συνεργάτη της, τον άνθρωπο που επέδειξε τόσο ενδιαφέρον και διαρκή συμπαράσταση στο κάθε της βήμα. Καθοριστικός ο ρόλος του όπως και η συμβολή του, στα ελληνικά γράμματα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, τόσο του νησιού μας, όσο και της χώρας μας.

Ευεργέτησε αρκετά το νησί μας, ενισχύοντας τις πνευματικές του εστίες. Πάντα με ανιδιοτέλεια και γενναιοδωρία, με καλοσύνη και προθυμία, με διάθεση προσφοράς.

Η «Β.Δ.Β.» με απέραντο σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπό του, τον ευχαριστεί, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον Γρηγόρη Σηφάκη

Η είδηση του θανάτου του Γρηγόρη Σηφάκη προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα. Ο Γρηγόρης Σηφάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς Έλληνες Ακαδημαϊκούς. Κατά τα κρίσιμα πρώτα χρόνια από το 1981 έως το 1986 διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2009 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά τα έτη 2013 έως 2015 υπηρέτησε ξανά το Πανεπιστήμιο Κρήτης από τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η συνολική προσφορά του στο Ίδρυμά μας υπήρξε ανεκτίμητη. Ο Γρηγόρης Σηφάκης, επέδειξε εξαιρετική ικανότητα στην «πλοήγηση» του πολύπλοκου ακαδημαϊκού χώρου και αποφασιστικότητα στον καθορισμό στόχων και στη λήψη αποφάσεων. Σε κρίσιμες χρονικές στιγμές της ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το όραμά του και η αγάπη του για αυτό συνέβαλαν, ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τοπίου της Κρήτης.

Ο Γρηγόρης Σηφάκης θα μείνει για πάντα στη μνήμη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την προσφορά του, αλλά και την προσωπικότητα και το ήθος του. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ως φόρο τιμής στην «κληρονομιά» του, αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομά του στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου στην έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Το ΔΣ του ΙΤΕ για την απώλεια του Γρηγόρη Σηφάκη, ιδρυτικού μέλους του ΙΤΕ και πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών

"Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλει τον θάνατο του Γρηγόρη Σηφάκη, Ιδρυτικού Μέλους του ΙΤΕ και πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) επί επτά έτη, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Γρηγόρης Μ. Σηφάκης (Ηράκλειο 1935 – Αθήνα 2023) ήταν ομότιμος καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Alexander S. Onassis Professor της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και του νεοελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (1992-2003), καθώς και διακεκριμένο μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Πέραν των επιστημονικών του επιτευγμάτων, το όραμά του για την παιδεία και την έρευνα και η ικανότητά του στη διοίκηση υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία του ΙΤΕ, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΙΤΕ, στο οποίο συνέβαλε στον εμπλουτισμό του με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκδοτική του δραστηριότητα. Ηγήθηκε για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο, του οποίου υπήρξε και ο πρώτος Διευθυντής (1985-1992) συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξή του. Yπήρξε ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και διευθυντής επί σειρά ετών της εκδοτικής τους σειράς «Συμβολές στις επιστήμες του ανθρώπου». Και βέβαια σφράγισε με τη δραστηριότητά του την πορεία του Πανεπιστημίου Κρήτης του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής στο διάστημα 1981-1987.

Είχε διδάξει στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Στα νεανικά του χρόνια ευτύχησε να μαθητεύσει κοντά σε διακεκριμένους δασκάλους, τον φιλόλογο Μενέλαο Παρλαμά και τον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα στην Κρήτη, τον Θρασύβουλο Σταύρου στην Αθήνα. Αργότερα, κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο (1961-1964), παρακολούθησε τους καθηγητές T.B.L. Webster (υπό την επίβλεψη του οποίου συνέγραψε τη διδακτορική του διατριβή για το ελληνιστικό θέατρο), E. G. Turner, R. G. Winnington-Ingram, A. M. Dale κ.ά.

Οι τομείς της επιστημονικής του ειδίκευσης αφορούσαν το αρχαίο δράμα, την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και τη θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στον παραδοσιακό χαρακτήρα και το λογοτυπικό ύφος της ποίησης από τον Όμηρο έως τον Διγενή, τον Ερωτόκριτο και το δημοτικό τραγούδι.

Μεταξύ των έργων του: «Parabasis and animal choruses» (The Athlone Press, 1971), «Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988), «Μπέλα Μπάρτοκ και δημοτικό τραγούδι» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997) «Aristotle on the function of the tragic poetry» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003), «Ζητήματα ποιητικής, φιλολογίας και λαογραφίας» (Κίχλη, 2016), ενώ προς τιμήν του έχει κυκλοφορήσει ο τόμος «Παραχορήγημα. Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010).

Η κηδεία του Γρηγόρη Σηφάκη θα γίνει στην Αθήνα την Τρίτη 20 Ιουνίου στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου στις 16:00."

Image

Αποχαιρετισμός στον καθηγητή Γρηγόρη Σηφάκη από τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Γρηγόρη Μ. Σηφάκη (1935-2023), ομότιμου καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα θρηνεί, εύλογα, ένα από τα εξέχοντα μέλη της. τον επιστήμονα με τον πλατύ ορίζοντα πνευματικών ενδιαφερόντων, τον πρωτοπόρο στον τομέα του, με τη βαθιά γνώση της θεωρίας της λογοτεχνίας και των λαογραφικών σπουδών, που χάραξε μια νέα πορεία στον τρόπο μελέτης του παραδοσιακού πολιτισμού. τον συγγραφέα με το πολυδιάστατο και εμβριθές έργο.

Το Ηράκλειο και η Κρήτη ολόκληρη θρηνούν τον πνευματικό άνθρωπο, που συνέβαλε καθοριστικά στη θεμελίωση της Ανώτατης Εκπ/σης στο νησί, αφού υπήρξε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1981 έως το 1987 και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος από το 2013 έως το 2015, συνεργάτης της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της ΕΚΙΜ, Ιδρυτικό Μέλος του ΙΤΕ, των «Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης» και πρώτος διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ . το δάσκαλο, που με αφοσίωση γαλούχησε γενεές νέων και συνέβαλε στην αναβάθμιση της παιδείας και του πολιτισμού, συνδυάζοντας την αφοσίωση στην επιστήμη με την ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο του.

Και ο τόπος του, το Ηράκλειο, τον τίμησε εν ζωή, απονέμοντάς του το βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» και το «Βραβείο Ηθικής Τάξεως» ως ελάχιστη αναγνώριση αυτής της προσφοράς.

Η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία (Β.Μ.Ε.) θρηνεί τον ανεκτίμητο φίλο και σύμβουλο από τα πρώτα βήματα τής επαναδραστηριοποίησής της, το 2006.

Ο Γρηγόρης Σηφάκης, στενός φίλος του Νίκου Γιανναδάκη, που οραματίστηκε και ίδρυσε την Εταιρεία φίλων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, το 1994, και του Μιχάλη Καραταράκη, ιδρυτικού μέλους, αγκάλιασε τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία και υπήρξε ανιδιοτελής συμπαραστάτης της σε όλη της την πορεία, παρακολουθώντας διακριτικά όλες τις δραστηριότητές της.

Με την έκδοση, το 2007, με δικά του έξοδα, σε αυτοτελές φυλλάδιο, του δοκιμίου του: "Λόγος για μια Σύγχρονη Δημόσια Βιβλιοθήκη - Η Περίπτωση της Βικελαίας", αφιερωμένου στη μνήμη του Νίκου Γιανναδάκη, όπου διατυπώνει βασικές ιδέες και θέσεις, επίκαιρες μέχρι σήμερα, για τη μορφή και τη λειτουργία μια σύγχρονης Βιβλιοθήκης σε μεγάλη πόλη, όπως το Ηράκλειο, βοήθησε την Εταιρεία στον αγώνα της για να σχεδιαστεί το Μέγαρο Αχτάρικα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης και να αποδοθεί ολόκληρο στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, την περίοδο που ανακαινιζόταν και είχε μεταστεγαστεί η Βιβλιοθήκη. Ταυτόχρονα συνέβαλε και στην εδραίωση και ουσιαστική αναγνώριση της Β.Μ.Ε.

Για μας θα παραμένει πάντα πρότυπο ήθους και αξιοσύνης.

Θεωρούμε χρέος μας να τον τιμήσομε στο άμεσο μέλλον στο μέτρο που του αξίζει.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζομε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Κατεδαφίστηκε η αυθαίρετη κατασκευή στην παραλία Τομπρούκ (φωτογραφίες)

Κρήτη - ελαιόλαδο: Φόβοι για μικρή παραγωγή - Ξεκίνησε η δακοκτονία

Ηράκλειο: Τριβές για το χρόνο αποκατάστασης του επαρχιακού δρόμου προς τη Γέργερη