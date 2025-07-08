Αρχαία Λύκτος: Σε εξέλιξη η ανασκαφή νεκροταφείου της αρχαϊκής εποχής- Εντυπωσιακά ευρήματα (φωτο)

Στον αρχαιολογικό χώρο της Λύκτου, στη θέση όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφή ενός νεκροταφείου της αρχαϊκής εποχής (7ου και 6ου αιώνα π.Χ.), βρέθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Ο Δήμαρχος μαζί με το Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, τους Αντιδημάρχους Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και Μανώλη Κουρλετάκη, την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, το Δημοτικό Σύμβουλο Μιχάλη Σαμωνάκη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λύττου Λάμπη Αποστολάκη, ξεναγήθηκαν στο χώρο της ανασκαφής από τον Καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και Συνδιευθυντή της ανασκαφής της Λύκτου, Αντώνη Κοτσώνα.

Ο κ. Κοτσώνας παρείχε εντυπωσιακές πληροφορίες για το νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό, της Κρήτης του 6ου αιώνα π.Χ. που ανασκάπτεται συστηματικά, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για μια εποχή της κρητικής ιστορίας που θεωρείται σκοτεινή και ανεπαρκώς τεκμηριωμένη.

"Εδώ βρίσκουμε ταφές σε μορφή καύσεων ως επί το πλείστον. Είναι σπανιότατοι οι ενταφιασμοί σε πήλινα αγγεία, όπως πιθάρια ή σαρκοφάγους, όπου τοποθετούνταν τα καμένα οστά των νεκρών. Οι ταφές εκτείνονται σε μεγάλο χώρο και χρονολογούνται από το 650 έως το 500 π.Χ. Επίσης, περιλαμβάνονται εισηγμένα αγγεία από την Αθήνα, τη Λακωνία (δηλαδή τη Σπάρτη) και την Κόρινθο, δείχνοντας τους εμπορικούς δεσμούς της Λύκτου, μέσω του λιμανιού της Χερσονήσου που την εξυπηρετούσε. Επίσης, από την ανασκαφή των ταφών αντλούμε δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές πληροφορίες για την κοινότητα που χρησιμοποιούσε το νεκροταφείο, ανασυνθέτοντας αυτή την ανεπαρκώς γνωστή εποχή του 7ου και κυρίως του 6ου αιώνα π.Χ.", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτσώνας.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, μετά την ξενάγηση, δήλωσε:

«Ο αρχαιολογικός χώρος της Λύκτου αποτελεί μια μοναδική πηγή γνώσης μέσω των εντυπωσιακών ευρημάτων που έρχονται στο φως. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά το ανασκαφικό έργο καθώς είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε την απόλυτη και υπεύθυνη προστασία καθώς και την πλήρη ανάδειξη αυτών των αρχαιολογικών θησαυρών».

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του ανασκαφικού προγράμματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με αφορμή την ολοκλήρωση του πενταετούς ανασκαφικού προγράμματος στην αρχαία Λύκτο/Λύττο, το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Λύκτου, το οποίο πραγματοποιεί τις ανασκαφές υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: "Λύκτος: Μια κρητική πόλη αναδύεται από τη λήθη".

Η σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, το Σάββατο 12 Ιουλίου 2025, στις 8 μ.μ., στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λύττου. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο των ανασκαφών. Θα μιλήσουν οι συνδιευθυντές της ανασκαφής, Δρ. Βάσω Συθιακάκη (Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου) και οι Καθηγητές Άγγελος Χανιώτης και Αντώνης Κοτσώνας.

