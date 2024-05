Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Κινεζικής πόλης-Λιμάνι Ningbo στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Πολυμελής αντιπροσωπεία, της αδελφοποιημένης πόλης της Κίνας Ningbo με την πόλη του Ηρακλείου, επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., με σκοπό την προσπάθεια ενδυνάμωσης των σχέσεων της πόλης-λιμάνι Ningbo με το λιμάνι του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα υψηλόβαθμη κυβερνητική αποστολή έξι ατόμων στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με την αδελφοποιημένη πόλη της Κίνας Ningbo επισκέφτηκε την Δευτέρα 20-05-2024 το Ηράκλειο και τον Δήμο Ηρακλείου και στη συνέχεια τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου όπου είχε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη.

Σκοπός της επίσκεψης της Κινεζικής αντιπροσωπείας μεταξύ άλλων ήταν η διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ των δύο λιμανιών, η ανάπτυξη θεμάτων κρουαζιέρας, συνδυασμένων μεταφορών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και προώθηση της τοπικής συνεργασίας στο εμπόριο, στην ναυπηγική και στην λιμενική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, μετά το θερμό καλωσόρισμα στο οποίο αναφέρθηκε στις κοινές αξίες και αρχές, στους ιστορικούς δεσμούς λόγω των δύο μεγάλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν Ελλάδα και Κίνα καθώς και στην κοινή παράδοση θερμής φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τις δύο χώρες, ανέπτυξε σε παρουσίασή του τις πολλαπλές δραστηριότητες του λιμένος Ηρακλείου, προσφέροντας σημαντικά στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την ακτοπλοΐα, τους τομείς σκαφών αναψυχής, ταχυπλόων σκαφών, κρουαζιερόπλοιων, την αλιεία, τον εμπορικό τομέα, αποτελώντας παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Ως πολυθεματικό λιμάνι, τόνισε ότι εκτός από την γεωστρατηγική θέση που κατέχει το λιμάνι Ηρακλείου στη λεκάνη της Μεσογείου, σήμερα βρίσκεται σε τροχιά μετασχηματισμού σταθερά προσανατολισμένο στον πράσινο μετασχηματισμό για να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ενεργειακής υποστήριξης της εμπορικής και επιβατικής κίνησης και των πλωτών μέσων πάντα με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον.

Image

Οι εκπρόσωποι τη κινέζικης αποστολής αναφέρθηκαν ότι το λιμάνι του Νινγκμπό είναι ένα σύγχρονο λιμάνι πολλαπλών χρήσεων ασχολείται κυρίως με τον εμπορικό τομέα, το οικονομικό εμπόριο με διακίνηση φορτίου που υπερβαίνει τους 100 εκατομμύρια τόνους ετησίως, τις πρώτες ύλες και μεταποιημένα προϊόντα. Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο λιμάνι Νινγκμπό είναι το 3ο λιμάνι στα containers.

Ιδιαίτερο υπήρξε το ενδιαφέρον για τη δημιουργία γέφυρας συνεργασίας με το λιμάνι του Ηρακλείου στον εμπορικό και επιβατικό τομέα. Ηδη το λιμάνι του Νινγκμπό έχει οικονομικές συναλλαγές με πάνω από 560 λιμάνια από περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές του κόσμου.

Οι αντιπρόσωποι της Κίνας, ευχαρίστησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη για την θερμή υποδοχή, την φιλοξενία, περιέγραψαν τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας αδελφικές και η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων εν μέσω θερμών ευχαριστιών και με την υπόσχεση για διαχρονική φιλία μεταξύ των δύο χωρών.,

Την Κινεζικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής την κ. Xu Yanan και με υπέυθυνο τον κ. Μaikle xia , Πρόεδρο και επικεφαλής του Liaison Officer του Γραφείου Διασύνδεσης του Ningbo για την Ελλάδα, και της Ένωση Επενδυτών Κίνας - Ελλάδας, συνόδευσαν η κ. Xu Yanan , Vice Chairwoman, Standing Committee of Ningbo Municipal People’s Congress, o κ. Fu Jianlin, Executive Deputy Director-General, Organization Department of CPC Ningbo Municipal Committee, ο κ. Cen Jianchong Secretary-General & Director-General of Research Office,Standing Committee of Ningbo Municipal People’s Congress, η κ. Wang Anjing Secretary-General & Director-General of Social Development Committee,Standing Committee of Ningbo Municipal People’s Congress, o κ. Lin Huichuan Division Director,Ningbo Municipal Bureau of Commerce και η κ. Li Shuying Division Director Foreign Affairs Office of Ningbo Municipal Government. Eπίσης την κινεζική αντιπροσωπεία συνόδευε ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου τομέα τουρισμού κ. Γεώργιος Αγριμανάκης .

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο χώρες συνεχίζουν να αναβαθμίζουν τη σχέση τους αποβλέποντας στην ανάπτυξη μας σταθερά εξελισσόμενης αμοιβαία επωφελούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας όπως στον τομέα της ναυτιλίας, της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας και της πράσινης ανάπτυξης.

