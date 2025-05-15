Αμμουδάρα: Κλειστή η Ανδρέα Παπανδρέου την Παρασκευή λόγω έκτακτων εργασιών
clock 18:21 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κλειστή θα παραμείνει από τις 06.30 το πρωί της Παρασκευής η οδός Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα εκτελεστούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης μετά από σπάσιμο σε δύο σημεία του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο Παρασκευή 16/5/2025 , από 6:30 π.μ. , η οδός Ανδρ. Παπανδρέου στην Αμμουδάρα είναι απαραίτητο να κλείσει και να είναι ελεύθερη από κάθε είδους οχήματα διερχόμενα και σταθμευμένα.

Θα εκτελεστούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης επί της οδού μετά από αστοχία (σπάσιμο) σε δύο (2) σημεία του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης λυμάτων .

Τα δρομολόγια του Αστικού λεωφορείου, των τουριστικών λεωφορείων ,όπως και κάθε βαρέως οχήματος θα πρέπει να τροποποιηθούν.

Η παράκαμψη του εργοταξίου θα γίνεται από την οδό Ελ Γκρέκο –κόμβο Τζωράκη – Ελ. Βενιζέλου- Μακεδονίας.

Η εξυπηρέτηση των ΙΧ οχημάτων θα γίνεται με παρόμοιο τρόπο, ωστόσο θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ενδιάμεσες διαδρομές από τη μεριά του Ηρακλείου προς Λινοπεράματα, περίπου μέχρι το ύψος της οδού Αφροδίτης.

Η παράκαμψη θα είναι σε ισχύ από 6:30 π.μ. που θα εγκατασταθεί το συνεργείο και μέχρι το πέρας των εργασιών καθώς δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας τους.

