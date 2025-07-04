Τρόμος στο Πακιστάν: Λιοντάρι δραπετεύει και τραυματίζει μητέρα και παιδιά (βίντεο)

Ένα εξημερωμένο λιοντάρι, που είχε ξεφύγει από τους ιδιοκτήτες του, κυνήγησε μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της σε έναν πολυσύχναστο δρόμο σε πόλη του Πακιστάν.

Το περιστατικό συνέβη στη Λαχώρη, μια πόλη με πληθυσμό 13 εκατομμύρια όπου τελικά το λιοντάρι όρμησε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε πλάνα από κύκλωμα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνεται το λιοντάρι χθες το βράδυ να πηδάει πάνω από τον τοίχο του σπιτιού, κατόπιν να κυνηγάει μία γυναίκα που κρατούσε τα ψώνια της.

Ο πατέρας της οικογένειας περιέγραψε πως οι ιδιοκτήτες του άγριου ζώου βγήκαν από το σπίτι και «διασκέδαζαν βλέποντάς το να επιτίθεται» σε περαστικούς.

Η αστυνομία έκανε σήμερα γνωστό πως συνέλαβε τρεις άνδρες.

«Οι ύποπτοι διέφυγαν από την περιοχή μαζί με το λιοντάρι. Συνελήφθησαν έπειτα από 12 ώρες», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αστυνομία.

Το λιοντάρι, ένα αρσενικό ηλικίας 11 μηνών, κατασχέθηκε και εστάλη σε ένα καταφύγιο άγριων ζώων. Το προσωπικό λέει πως το ζώο δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

