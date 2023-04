Τραμπ μετά την παραπομπή του: Δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο στην Αμερική

Καθισμένος στην αίθουσα του δικαστηρίου πλάι στους δικηγόρους του, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος χθες σε 34 τελικά κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις ΗΠΑ.

Ο πρώην Πρόεδρος έφτασε στην αίθουσα με καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών και φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα. Ο 76χρονος Τραμπ εμφανίστηκε ανέκφραστος κατά την άφιξή του, ενώ χαιρέτησε τους υποστηρικτές του, υψώνοντας τη γροθιά του, σκηνή που έκανε γρήγορα το γύρο του κόσμου. Απόκοσμα σιωπηλός για τη συνήθη χειμαρρώδη δημόσια παρουσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δηλώσει το παραμικρό, τόσο κατά την άφιξη, όσο και κατά την αποχώρησή του, αφήνοντας να μιλήσουν πρώτοι οι φυσικοί δικαστές του, στην Νέα Υόρκη.

Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/VmtYuyNFJ1 pic.twitter.com/kfOmkD6vpu — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 4, 2023

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, πριν από τις Προεδρικές εκλογές του 2016, ο τότε υποψήφιος Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επινόησε ένα σχέδιο για να αποκρύψει από τους συντηρητικούς ψηφοφόρους του πικάντικες και πιθανά πολιτικά επιζήμιες λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή, χρηματίζοντας μέσω του δικηγόρου του τη γνωστή πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με 130.000 δολάρια.

Κατά τον Εισαγγελέα, «κάποιος είπε ψέματα ξανά και ξανά, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και να αποφύγει τους νόμους στους οποίους είμαστε όλοι υπόλογοι», υπονομεύοντας δηλαδή την αρχή ότι όλοι, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυροί είναι, είναι ίσοι έναντι του νόμου. Παρότι το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ καταγράφηκε ένας νομικός προβληματισμός αναφορικά με το εάν και κατά πόσο ο Εισαγγελέας Μπραγκ νομιμοποιείται να κατηγορήσει τον Τραμπ σε ένα θέμα που σχετίζεται με εγκλήματα ομοσπονδιακών εκλογών, εντούτοις αυτός παραμένει αναπάντητος, τη στιγμή που ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε χθες, μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας πως διώκεται προκειμένου να ματαιωθεί η προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον Λευκό Οίκο.

Alvin Bragg, the Manhattan district attorney, said cases about falsifying business records are the “bread and butter” of his office’s white-collar work. The Donald Trump case, he said, includes allegations like those in other cases brought by the office. https://t.co/53HVQ21dW2 pic.twitter.com/xszDtVQtEK — The New York Times (@nytimes) April 4, 2023

Επιστρέφοντας εν μέσω πανηγυρισμών των οπαδών του θέρετρο Μαρ-α-Λανγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως «ποτέ δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην Αμερική. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί», ομαδοποιώντας στα μάτια των συγκεντρωμένων οπαδών του τις 34 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τις οποίες απέρριψε συλλήβδην.

Former US President Donald Trump at Mar-a-Lago:

— And now, that's a massive election interference at a scale never seen before in our country, beginning with the radical leftist & George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg pic.twitter.com/178vDoBOor — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 5, 2023

Νέες διώξεις προσεχώς

Το κίνητρο της ποινικής διώξής του δεν είναι για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ άλλο από την προσπάθεια να εκτροχιαστεί η υποψηφιότητά του, καθώς «αυτή η ψεύτικη υπόθεση κινήθηκε μόνο για να παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές του 2024. Και πρέπει να απορριφθεί αμέσως», όπως είπε, απορρίπτοντας ταυτόχρονα το σκεπτικό των Εισαγγελέων. Προλαβαίνοντας μάλιστα τα χειρότερα, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί επιθετικά και σε άλλες επικείμενες δικαστικές του περιπέτειες, όπως μια έρευνα -εξαιρετικά σοβαρή- στη Τζόρτζια για παρέμβαση στις εκλογές, μια έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων μετά την έξοδό του από την προεδρία και μια ακόμη από τον γενικό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για τον Οργανισμό Τραμπ.

Αναφερόμενος, ακόμη, στον Εισαγγελέα Μπράγκ, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε πως «ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό την περασμένη εβδομάδα καθυστέρησε για ένα μήνα και μετά το πήρε αμέσως πίσω και έριξε μαζί αυτό το γελοίο κατηγορητήριο», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ενώ επιτέθηκε και στον δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος επιβλέπει την υπόθεση, λέγοντας πως «έχω έναν δικαστή που μισεί τον Τραμπ».

