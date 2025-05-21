Τραμπ: Ανακοίνωσε την αντιπυραυλική ασπίδα «Golden Dome» – Θα προστατεύει τις ΗΠΑ από επιθέσεις ακόμη και από το διάστημα

Στην τελική ευθεία για την κατασκευή της φιλόδοξης αμυντικής ασπίδας «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος) εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν από τη λήξη της θητείας του. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας, με τεχνολογικές δυνατότητες που περιλαμβάνουν ακόμη και αναχαίτιση πυραύλων από το διάστημα.

Ο Τραμπ, σε ομιλία του από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη 20 Μαΐου 2025, υπογράμμισε πως ο «Χρυσός Θόλος» δημιουργήθηκε «για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από μια πυραυλική επίθεση» και διαβεβαίωσε ότι το σύστημα θα είναι απολύτως έτοιμο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Όπως τόνισε, «η Αμερική θα μπορεί πλέον να αμυνθεί απέναντι σε κάθε είδους απειλή, ακόμη κι αν αυτή προέρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη – ή και από το διάστημα».

Το κόστος του συστήματος αναμένεται να φτάσει τα 175 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ολόκληρη η παραγωγή του, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου εντός της αμερικανικής επικράτειας. Επικεφαλής του σχεδίου ορίστηκε ο στρατηγός Michael A. Guetlein, υπαρχηγός των διαστημικών επιχειρήσεων, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες της στρατιωτικής πολιτικής Τραμπ για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ήδη υπάρχουν διεθνείς επαφές για τη συμμετοχή και άλλων χωρών στο πρόγραμμα, με τον Καναδά να εκφράζει επίσημα το ενδιαφέρον του για ένταξη στο σύστημα. «Ο Καναδάς μας κάλεσε και θέλει να συμμετάσχει σε αυτό. Θέλουν και αυτοί προστασία. Όπως πάντα, θα τους βοηθήσουμε να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Θα πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το αμερικανικό σύστημα είναι εμπνευσμένο από το Iron Dome του Ισραήλ, με τον ίδιο τον πρόεδρο να δηλώνει πως «ο δικός μας θόλος θα είναι ακόμη καλύτερος». Όπως είπε, οι ΗΠΑ συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος, ωστόσο η νέα τεχνολογία που υιοθετείται για τον «Χρυσό Θόλο» είναι «ακόμη πιο προηγμένη».

Ο στρατηγός Michael Guetlein, που θα ηγηθεί του προγράμματος, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των διαστημικών δυνάμεων των ΗΠΑ, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Επιπλέον, έχει την αρμοδιότητα να ενσωματώνει τη διαστημική πολιτική στις ένοπλες δυνάμεις και να συντονίζει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με επιχειρήσεις στον διαστημικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, ο στρατηγός βρισκόταν πρόσφατα σε διαβουλεύσεις για το εάν η SpaceX του Έλον Μασκ θα πρέπει να αναλάβει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση μέρους του συστήματος.

