Τουρκία: Την Παρασκευή αναμένεται να αρχίσει ο αφοπλισμός του ΡΚΚ

Από την Παρασκευή 11 Ιουλίου αρχίζει η κατάθεση των όπλων από το ΡΚΚ, ανακοίνωσε το φιλοκουρδικό κόμμα DEM.

Συγκεκριμένα τα μέλη του PKK θα αρχίσουν να παραδίδουν τα όπλα τους στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Βορείου Ιράκ την Παρασκευή, ανακοίνωσε, σήμερα Τετάρτη, η εκπρόσωπος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM).

Ο αφοπλισμός του ΡΚΚ γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε η οργάνωση, ανταποκρινόμενη στην έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη της Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μιλώντας στην 'Αγκυρα, η εκπρόσωπος του DEM, Αϊσεγκιούλ Ντογάν, δήλωσε ότι η διαδικασία αφοπλισμού του PKK πρέπει να συνοδευτεί από μια σειρά νομικών εγγυήσεων και από τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών για τον εκδημοκρατισμό του τουρκικής πολιτικής.

«Καταθέστε τα όπλα» καλεί ο Οτσαλάν

Αναφερόμενη στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Οτσαλάν, που μεταδόθηκε σήμερα και ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του έπειτα από 26 χρόνια, η εκπρόσωπος του DEM δήλωσε:

«Το θεωρούμε μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική εξέλιξη που θα καθορίσει και τον δεύτερο αιώνα της Τουρκίας».

«Η δήλωση του κ. Οτσαλάν είναι πολύ σαφής. Θέλει να σιγήσουν εντελώς τα όπλα. Το 1993 η διαδικασία έμεινε στη μέση. Σήμερα μιλάμε για μια νέα σελίδα, για την διεύρυνση του πολιτικού χώρου και την πλήρη σίγηση των όπλων. Αυτό δεν πρέπει να μείνει ημιτελές».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι μέλη του DEM θα παραστούν στην τελετή στη Σουλεϊμανίγια, μαζί με μια ομάδα μελών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα τους.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, νωρίτερα, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν κάλεσε για άλλη μια φορά την οργάνωση να καταθέσει τα όπλα.

Στο μήνυμά του ο Οτσαλάν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πιστεύει «στη δύναμη της πολιτικής και της κοινωνικής ειρήνης, όχι των όπλων» και καλεί τα μέλη του ΡΚΚ να εφαρμόσουν αυτήν την αρχή στην πράξη. «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιβεβαιώνουν σαφώς τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του ιστορικού βήματος που έχουμε κάνει» συμπληρώνει.

Σε άλλο σημείο του μηνύματός του επισημαίνει ότι «η επίτευξη του στόχου της ειρήνης και μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι δυνατή μόνο μέσω μιας θετικής συμπεριληπτικής προοπτικής, με όλους να κάνουν το καθήκον τους».

Τονίζει επίσης ότι «το PKK έχει εγκαταλείψει τον στόχο του κράτους - έθνους και, εγκαταλείποντας αυτόν τον θεμελιώδη στόχο, έχει εγκαταλείψει και τη θεμελιώδη πολεμική του στρατηγική και έχει πάψει να υφίσταται».

Ο Οτσαλάν, επισημαίνει ότι όλες οι πρόσφατες εξελίξεις για την επίλυση του Κουρδικού ζητήματος είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ιμράλι, υποστηρίζοντας ότι «δόθηκε η μέγιστη προσοχή ώστε οι συνομιλίες να διεξαχθούν με βάση την ελεύθερη βούληση».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απελευθέρωσης ή μη του ιδίου δηλώνει: «Εγώ ποτέ δεν αντιμετώπισα την προσωπική ελευθερία μου ως ατομικό ζήτημα. Σε φιλοσοφική βάση, η ατομική ελευθερία δεν μπορεί να απομονωθεί από την κοινωνία. κοινωνία μπορεί να είναι ελεύθερη στο βαθμό που τα άτομα γίνονται ελεύθερα και το άτομο μπορεί να είναι ελεύθερο στο βαθμό που η κοινωνία γίνεται ελεύθερη. Φυσικά, αυτή η τάση θα τηρηθεί».

«Αυτό που έχει γίνει είναι η εθελοντική μετάβαση από το στάδιο του ένοπλου αγώνα στο στάδιο της δημοκρατικής πολιτικής και του δικαίου. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί απώλεια, αλλά ιστορική επιτυχία. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατάθεση των όπλων θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν γρήγορα» τονίζει ο ηγέτης του ΡΚΚ και σημειώνει ότι η δημιουργία του μηχανισμού για την κατάθεση των όπλων θα προωθήσει τη διαδικασία.

Επισημαίνει επίσης τη σημασία της κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα προωθήσει σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις στην Εθνοσυνέλευση προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κουρδικού τονίζοντας: «Γνωρίζω ότι τα βήματα που έχουν γίνει δεν θα πάνε χαμένα. Βλέπω την ειλικρίνεια και έχω εμπιστοσύνη».

