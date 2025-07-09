Παγκρήτιο στάδιο: Μπαίνει το σύστημα για το ημιαυτόματο offside - Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αλλαγή χλοοτάπητα

Η μετακόμιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, φέρνει και την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με βάση τις προδιαγραφές για την φιλοξενία αγώνων της Super League 1.

Έτσι σήμερα θα βρεθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο οι τεχνικοί που συνεργάζονται με τη Super League προκειμένου να κάνουν τη μελέτη τοποθέτησης του συστήματος για το ημιαυτόματο offside.

Το ημιαυτόματο offside είχε πέρυσι χρησιμοποιηθεί στα Play Offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή (θέσεις 1-4) όπως και στον τελικό Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ και φέτος, σύμφωνα με την απόφαση που έχει πάρει η SL1, θα υπάρχει σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την αλλαγή χλοοτάπητα

Επίσης σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο.

Υπήρξε μια σκέψη για να επισπευτούν οι εργασίες να μεταφερθεί το χόρτο από το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» στο Παγκρήτιο αλλά μάλλον δεν θα γίνει αυτό καθώς οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου διαφέρουν και κατόπιν αυτού θα τοποθετηθεί νέος χλοοτάπητας. Όπως είναι γνωστό εκτός από την αλλαγή του αγωνιστικού χώρου το Παγκρήτιο χρειάζεται ακόμα τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος, κάμερες και τουρνικέ.

