Super League: Απόψε η κλήρωση του. νέου πρωταθλήματος

Η κλήρωση της νέας αγωνιστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στον Άλιμο, με το event να μεταδίδεται απευθείας από το COSMOTE Sports 1.

Τον ΟΦΗ θα εκπροσωπήσουν στην κλήρωση οι δύο αντιπρόεδροι της ομάδας, Ηλίας Πουρσανίδης και Δημήτρης Μπούσης

Η σέντρα της Super League για τη σεζόν 2025/26 είναι προγραμματισμένη στις 23-24 Αυγούστου, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη στις 21:00, σε μια τελετή που θα γίνει στον Άλιμο.

Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρών οι εκπρόσωποι και των 14 ομάδων που θα βρίσκονται στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, με το αξιοσημείωτο να είναι πως η κλήρωση για πρώτη φορά θα αποδοθεί τηλεοπτικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα!

Στη σημερινή κλήρωση θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν, καθώς οι ημερομηνίες έχουν ήδη «κλειδωθεί».

Υπενθυμίζεται πως τη σεζόν 2025/26 στη Super League θα δώσουν το παρών oι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, Βόλος, ΑΕΛ, Κηφισιά.