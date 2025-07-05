Τουρκία: Συνελήφθησαν τρεις δήμαρχοι της αντιπολίτευσης

Οι δήμαρχοι τριών μεγάλων πόλεων στη νότια Τουρκία συνελήφθησαν το Σάββατο ως ύποπτοι σε υποθέσεις διαφθοράς, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νέες συλλήψεις δημάρχων που ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μεγαλώνουν έτσι τον κατάλογο των προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης που έχουν συλληφθεί μετά την φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Μάρτιο.

Πρόκειται για τον δήμαρχο της πόλης των Αδάνων στη νότια Τουρκία, Ζεϊντάν Καραλάρ, τον δήμαρχο του Αντίγιαμαν στην ανατολική Τουρκία, Αμπντουραχμάν Τουτντερέ και τον δήμαρχο της Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτζέκ.

Οι πρώτες δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ενώ η σύλληψη του Μουχιτίν Μποτζέκ εμπίπτει σε ανάλογη έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Αττάλειας.

Ο Καραλάρ συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο Τουτντερέ στην πρωτεύουσα, Άγκυρα, όπου βρίσκεται το σπίτι του. Ο Τουτντερέ δημοσίευσε στο X ότι θα μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Καραλάρ και Τουτντερέ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης για κατηγορίες που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, δωροδοκία και νόθευση διαγωνισμών.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες εναντίον τους δεν δόθηκαν αμέσως στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς, αλλά η επιχείρηση έρχεται μετά τις συλλήψεις δεκάδων αξιωματούχων από δήμους που ελέγχονται από το CHP τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα σύλληψης δημάρχων και στελεχών του CHP, μετά τη σύλληψη στις 19 Μαρτίου του Εκρέμ Ιμάμογλου. Προφυλακισμένοι βρίσκονται επίσης οι δήμαρχοι άλλων εννέα περιφερειακών δήμων της Κωνσταντινούπολης και δύο των Αδάνων.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι συνελήφθη και ο αναπληρωτής δήμαρχος του Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης, Αχμέτ Σαχίν. Ο δήμαρχος της ίδιας πόλης είναι ήδη προφυλακισμένος.

Την προηγούμενη Τρίτη, 1 Ιουλίου, είχε συλληφθεί ο τέως δήμαρχος Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, στο πλαίσιο εντάλματος εις βάρος 157 στελεχών του δήμου και του CHP.

