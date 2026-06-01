Τέξας: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 11 στο Μίντλαντ του Τέξας την Παρασκευή, προτού οχυρωθεί σε κτίριο και ακολουθήσει πολύωρη αντιπαράθεση με τις αρχές. Ο δράστης έπεσε τελικά νεκρός, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία του Μίντλαντ ανακοίνωσε ότι το περιστατικό με τον ένοπλο δράστη έληξε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, η οποία εκτυλίχθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης και κατέληξε κοντά σε κτηνιατρικό νοσοκομείο, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν άμεσα υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του ο ύποπτος.







Πολιορκία και ανταλλαγή πυροβολισμών



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης παρέμεινε οχυρωμένος και σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας προτού σκοτωθεί.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν περίπου στις 8 το πρωί της Παρασκευής σε μία περιοχή της πόλης, πριν η επιχείρηση μεταφερθεί κοντά σε κτηνιατρικό νοσοκομείο.

Η Άντρεα Μεντίας, η οποία εργάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων κοντά στο σημείο, δήλωσε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί.

Βίντεο που κατέγραψε η ίδια δείχνει αστυνομικούς να αποβιβάζονται από τεθωρακισμένο όχημα, ενώ οι αρχές χρησιμοποίησαν και ρομπότ για να προσεγγίσουν την περιοχή.







«Η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται»



Η δήμαρχος του Μίντλαντ, Λόρι Μπλονγκ, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την επίθεση.

«Οι αστυνομικοί ελέγχουν την κατάσταση. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους αστυνομικούς μας», δήλωσε.







Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αστυνομικό τμήμα του Μίντλαντ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς προερχόμενους από κτίριο στην οδό West Wall Street και κινήθηκαν άμεσα για να ασφαλίσουν και να εκκενώσουν την περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τεθωρακισμένες μονάδες και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.







Μνήμη από το μακελειό του 2019



Το Μίντλαντ, πόλη περίπου 140.000 κατοίκων στο δυτικό Τέξας, βρίσκεται στην καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της πολιτείας και είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο ένοπλης επίθεσης πριν από έξι χρόνια.

Το 2019, ένας ένοπλος που είχε απολυθεί από εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από είκοσι, πυροβολώντας αδιακρίτως στις περιοχές της Οντέσα και του Μίντλαντ.

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