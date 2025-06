Συνελήφθη Βρετανός παιδόφιλος που διοργάνωσε εικονικό «γάμο» με 9χρονη στη Disneyland

Σάλος έχει ξεσπάσει με έναν εικονικό «γάμο» με ένα 9χρονο παιδί που διοργάνωση στη Disneyland, στο Παρίσι, ένας Βρετανός καταδικασμένος παιδόφιλος.

Πρόκειται για τον Jacky Jhaj, ο οποίος είχε κριθεί το 2016 ένοχος για σεξουαλικές σχέσεις με δύο παιδιά 15 ετών, σύμφωνα με το BBC.

Ο 39χρονος κατηγορείται πως διοργάνωσε μια ψεύτικη τελετή το Σάββατο, όπου ένα 9χρονο κορίτσι από την Ουκρανία θα ήταν η «νύφη». Ο παιδόφιλος συνελήφθη μετά την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ένας ηθοποιός, πως ο δράστης τον είχε προσλάβει για να υποδυθεί τον πατέρα της «νύφης».

Ο «γάμος» επρόκειτο να κινηματογραφηθεί από την ομάδα του Jhaj, και για αυτόν είχαν προσληφθεί περίπου 100 Γάλλοι κομπάρσοι.

🚨 A convicted British paedophile staged a fake child wedding at Disneyland Paris — complete with a 9-year-old “bride,” musicians, and a £111,000 production.

His name? Jacky Jhaj.

Already jailed in 2016 for abusing schoolgirls, he’s since faked a funeral, a movie premiere with… pic.twitter.com/mZ5UTCCbF7

— Darren Grimes (@darrengrimes_) June 24, 2025