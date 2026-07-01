Συμφωνία Ουκρανίας με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών Gripen E

Η Ουκρανία υπέγραψε την Τρίτη σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Gripen E, όπως ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια εταιρεία Saab. Το ύψος της συμφωνίας ανέρχεται σε 24,6 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες, δηλαδή περίπου 2,53 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. «Σε συνεργασία με τη Σουηδία, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.







Η Saab διευκρίνισε ότι προγραμματίζει να παραδώσει τα αεροσκάφη στη σουηδική υπηρεσία στρατιωτικού υλικού, FMV, την περίοδο 2029-2030. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ανταλλακτικά, εξοπλισμό και άλλο συναφές υλικό.







Το ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ουκρανίας



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει, κατά την επίσκεψή του στη Σουηδία στα τέλη Μαΐου, ότι το Κίεβο θα προχωρούσε στην αγορά έως και 20 μαχητικών Gripen E. Την ίδια περίοδο, η Σουηδία είχε γνωστοποιήσει ότι θα δωρίσει 16 παλαιότερα αεροσκάφη τύπων Gripen C/D, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε την Τρίτη ότι τα 16 παλαιότερα μαχητικά θα παραδοθούν στην ουκρανική πολεμική αεροπορία στις αρχές του 2027, όπως είχε ήδη συμφωνηθεί με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Οι δύο κυβερνήσεις είχαν υπογράψει από κοινού, τον Οκτώβριο, επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ουκρανία 100 έως 150 αεροσκαφών Gripen E.

Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, Πολ Γιόνσον, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική για την Ουκρανία και την Ευρώπη. «Πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ελευθερία της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης. Το Gripen θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να υπερασπίζεται τους αιθέρες της», ανέφερε μέσω X.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συμφωνία αποτελεί το «πρώτο βήμα» για την εκπλήρωση της «φιλοδοξίας της Ουκρανίας να αποκτήσει» σταδιακά «έως και 150 Gripen E/F».

Το 2024, η Σουηδία είχε αναστείλει το σχέδιο αποστολής μαχητικών Gripen στην Ουκρανία, καθώς εκείνη την περίοδο οι σύμμαχοι του Κιέβου έδιναν προτεραιότητα στις παραδόσεις αμερικανικής κατασκευής μαχητικών F-16.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αντζελίνα Τζολί: "Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια"



