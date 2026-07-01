Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Καλό μήνα, Κριέ μου. Θέματα δουλειάς σε απασχολούν σήμερα και μπορεί να νιώσεις πως κάποιες ιδέες που έχεις δεν προχωράνε και η πίεση από τα έξοδα που τρέχουν δημιουργούν ένα παραπάνω άγχος μέσα στη μέρα. Επίσης, και στα προσωπικά σου θέλει λίγο πιο προσεκτική προσέγγιση και όχι βιαστικές κινήσεις. Καλό είναι να αποφύγεις αποφάσεις, αλλά και έντονες συζητήσεις με την οικογένεια. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν αρκετά θέματα στο τραπέζι και οι αντιδράσεις σου είναι αρκετά έντονες, πράγμα που θα φέρει αντιπαραθέσεις.

Ταύρος



Ταύρε μου, καλό σου μήνα. Σήμερα είναι πιο εύκολο να καταλήξεις σε συμπεράσματα. Το κάνεις όμως με τρόπο άμεσο, βιαστικό και αρκετά αντιδραστικό. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις και συζητήσεις στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια που δημιουργούν μια περίεργη ατμόσφαιρα και μια απογοήτευση από τις συμπεριφορές που βλέπεις. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτείς πριν μιλήσεις. Με αρκετά πράγματα φαίνεται να είσαι στο όριο για να ξεσπάσεις, όμως η αντιδραστική στάση που έχεις σήμερα και η σιγουριά πως έχεις καταλάβει απόλυτα το τι παίζεται μπορεί να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις και διαστρεβλωμένες εικόνες.

Δίδυμοι



Καλό μήνα να έχεις, Δίδυμέ μου. Σήμερα, τα πράγματα έχουν μια ένταση και μπορεί μέσα από κάποιες συζητήσεις που θα παίξουν να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που επεξεργάζεσαι το τελευταίο διάστημα ή να επανέλθουν κάποια προσωπικά ζητήματα στο προσκήνιο και να απογοητευτείς από τις εξελίξεις που θα δεις. Στα οικονομικά, είναι σημαντικό να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις και κινήσεις, αλλά και να δώσεις ιδιαίτερη βάση σε συζητήσεις που θα παίξουν και που μπορεί να αφορούν παλιά κομμάτια. Δώσε βάση στα ψιλά γράμματα και κινήσου διαλλακτικά σε ό,τι διεκδικήσεις.

Καρκίνος



Καλό σου μήνα, Καρκίνε μου. Ο Ιούλιος ξεκινά με μια περίεργη διάθεση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Από το πρωί, παρατηρείς διάφορες συμπεριφορές και στάσεις που σε απογοητεύουν και σε κάνουν να νιώθεις κάπως ανασφαλής. Είναι σημαντικό να πάρεις λίγη απόσταση και να το διαχειριστείς πιο ψύχραιμα, γιατί εύκολα μπορεί να πεις και πολλά πάνω στην ένταση που θα βγει. Μπορεί να έχεις αρκετά κρατημένα, σήμερα όμως δεν είναι η μέρα για να τα πεις. Γίνεσαι αφιλτράριστος και μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και ψυχρότητες.

Advertisement

Λέων



Καλό μήνα, Λέοντά μου. Σήμερα δεν είσαι σε μουντ να δουλέψεις ιδιαίτερα. Κάνεις τα όσα έχεις στο πρόγραμμα και πρέπει να γίνουν μέσα στη μέρα, όμως αυτό που θέλεις είναι να ασχοληθείς με κάτι νέο, διαφορετικό που θα σε ανανεώσει και θα σε βοηθήσει να λειτουργήσεις πιο δημιουργικά, πιο εκφραστικά. Υπάρχουν αποκαλύψεις που θα δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά και εντυπώσεις. Είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να μην ανοίξεις όλα σου τα χαρτιά, ούτε όμως και να μπεις σε αντιπαραθέσεις για να δείξεις ότι ενοχλήθηκες ή έχεις πάρει χαμπάρι τι παίζει παρασκηνιακά. Δεν είναι η ώρα.

Παρθένος



Παρθένε μου, καλό σου μήνα. Σήμερα, πρώτη μέρα του Ιούλη σήμερα και κάπως έχεις κουραστεί με ορισμένες καταστάσεις. Εσύ από την πλευρά σου έχεις μια διάθεση να εκφραστείς περισσότερο και να εξωτερικεύσεις ορισμένα συναισθήματα που σε βαραίνουν αρκετά, για να εκτονώσεις και την απογοήτευση που κάπως σε ρίχνει σήμερα. Ίσως κάποιες συνήθειες χρειάζεται να αλλάξουν και σήμερα το βλέπεις καλύτερα. Στο κομμάτι των φίλων υπάρχει μια ένταση και μια διάθεση για να γίνουν συζητήσεις χωρίς φίλτρο. Σα να μη σκέφτεσαι αυτά που λες από τα νεύρα.

Ζυγός



Καλό μήνα να έχεις, Ζυγέ μου. Υπάρχουν κάποια σκηνικά με φίλους σήμερα που τα παίρνεις κάπως πιο προσωπικά και νιώθεις πως είναι καλύτερο να πάρεις αποστάσεις και να δείξεις με αυτό τον τρόπο την ενόχληση και την απογοήτευση που νιώθεις. Από την άλλη, είναι σημαντικό να κρατήσεις τις πληροφορίες που έχεις στην κατοχή σου και να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις και κινήσεις, γιατί κινείσαι νευρικά. Επίσης, είναι σημαντικό να αποφύγεις αντιπαραθέσεις και εντάσεις στη δουλειά.

Σκορπιός



Καλό σου μήνα, Σκορπιέ μου. Ο Ιούλιος ξεκινά με συζητήσεις, αλλά και ταξιδάκια που μπορεί να παίξουν. Από το πρωί, στη δουλειά υπάρχουν διάφορα σκηνικά που νιώθεις να δοκιμάζουν την υπομονή σου, αλλά και την αντοχή σου σε κάποια πράγματα. Το άγχος που υπάρχει σε κάνει να κινείσαι κάπως πιο βιαστικά. Κράτα το αυτό στο μυαλό σου και απόφυγε να καταλήξεις σε συμπεράσματα, γιατί κάπως λειτουργείς αντιδραστικά, σα να θέλεις να απαντήσεις άμεσα και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Προσοχή σε μετακινήσεις σήμερα.

Τοξότης



Καλό μήνα και σε σένα, Τοξότη μου. Σήμερα, ασχολείσαι με οικονομικά θέματα που τρέχουν. Η πίεση που υπάρχει σε ρίχνει λίγο και μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Καλό είναι να προσέξεις τόσο έξοδα που μπορεί να υπάρξουν, όσο και συμφωνίες και συζητήσεις που θα παίξουν μέσα στη μέρα, τόσο από το κομμάτι της διαπραγμάτευσης όσο και από τον τρόπο που θα εκφράσεις την αντίδραση και τη δυσαρέσκειά σου σε κάποια κομμάτια. Αν αποφασίσεις να μιλήσεις για πιο προσωπικά κομμάτια, καλό είναι να το κάνεις με ψυχραιμία κι όχι απότομα.

Αιγόκερως



Καλό μας μήνα, Αιγόκερέ μου. Ο Ιούλιος ξεκινά με ένα περίεργο μουντ και μια αίσθηση πως χρειάζεται να κινηθείς κάπως πιο αποφασιστικά για να αντιμετωπίσεις αυτή την απογοήτευση που έχεις. Κάποιες ανασφάλειες που έρχονται στο προσκήνιο σε κάνουν απότομο και αρκετά ευθύ σε απαντήσεις, αλλά και σε σχόλια που κάνεις. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, γιατί επανέρχονται κάποια πράγματα και επαφές και μπορεί να τσιτώσεις. Δες λίγο καλύτερα τα οικονομικά σου και μη βιαστείς να κάνεις κινήσεις, θέλοντας να κλείσεις τρύπες.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, καλό σου μήνα. Ο Ιούλιος ξεκινά με μια περίεργη ατμόσφαιρα με τους απέναντι. Η αίσθηση πως το παρασκήνιο που υποπτεύεσαι – και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχεις συζητήσει για να λυθεί – παραμένει σε ξενερώνει και σε απογοητεύει όσο παρατηρείς τις συμπεριφορές και τη στάση ορισμένων. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και στη δουλειά. Είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να σκεφτείς δυο φορές πριν μιλήσεις, γιατί μπορεί εύκολα να πεις πράγματα πάνω στην ένταση που μετά δε θα μαζευτούν.

Ιχθύες



Καλό μήνα και σε σένα, Ιχθύ μου. Σήμερα, πρώτη μέρα Ιουλίου και κάπως έχεις κουραστεί τόσο με τις δουλειές που τρέχουν όσο και με κάποια άτομα από τον περίγυρό σου. Υπάρχει μια απογοήτευση με τις συμπεριφορές που παρατηρείς και μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς να πάρεις αποστάσεις, χωρίς απαραίτητα να μιλήσεις για το τι συμβαίνει. Επειδή σε κάποια πράγματα όμως μπορεί να μην κρατηθείς και να υπάρξουν πιθανές επανεμφανίσεις, καλό είναι να μην βιαστείς να ανταποκριθείς.