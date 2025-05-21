Σχεδόν 1 εκατομμύριο αυγά μεγέθους μισού μέτρου βρέθηκαν σε υποθαλάσσιο ηφαίστειο

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έφερε στο φως η διεθνής επιστημονική κοινότητα, όταν ερευνητές εντόπισαν σχεδόν ένα εκατομμύριο αυγά τεραστίων διαστάσεων – μήκους έως και 50 εκατοστά – κοντά σε ένα αρχαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο.

Η συγκλονιστική ανακάλυψη έκαναν θαλάσσιοι επιστήμονες στα βάθη του Ειρηνικού, στα ανοικτά των ακτών του νησιού Βανκούβερ στον Καναδά.

Η ανεύρεση αυτών των αυγών, που δεν ταιριάζουν με κανένα γνωστό θαλάσσιο είδος, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό αλλά και προβληματισμό στους επιστήμονες.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αποστολής εξερεύνησης ενός παλιού βυθισμένου ηφαιστείου, με τη βοήθεια προηγμένων υποβρύχιων ρομπότ. Τα αυγά εντοπίστηκαν κοντά σε θερμικές εκπομπές του ηφαιστείου, μια περιοχή πλούσια σε γεωθερμική δραστηριότητα και ασυνήθιστη βιοποικιλότητα. Οι συνθήκες που επικρατούν εκεί – υψηλές θερμοκρασίες και πλούσιες συγκεντρώσεις ορυκτών – δημιουργούν ένα μοναδικό οικοσύστημα που προσελκύει εξειδικευμένα και ανθεκτικά πλάσματα.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσδιορίσουν το είδος του οργανισμού που γέννησε αυτά τα αυγά. Παρά τις προσπάθειες, δεν εντοπίζεται αντιστοιχία με γνωστά θαλάσσια είδη. Το γεγονός ότι τα αυγά είναι τόσο μεγάλα και ανήκουν σε έναν προφανώς άγνωστο οργανισμό προκαλεί εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για ένα τεράστιο θαλάσσιο ερπετό ή κάποιο είδος μεγάλου ψαριού που παραμένει άγνωστο στην επιστήμη.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι διπλή: όχι μόνο υποδεικνύει την ύπαρξη ενός νέου θαλάσσιου είδους, αλλά και θέτει νέες βάσεις για την κατανόηση της αναπαραγωγικής στρατηγικής των πλασμάτων που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η επιλογή γέννησης λίγων αλλά μεγάλων αυγών ίσως είναι εξελικτική προσαρμογή – στόχος, η επιβίωση των απογόνων σε συνθήκες υψηλού στρες, όπως αυτές που επικρατούν σε γεωθερμικά ενεργές περιοχές.

Οι ερευνητές πραγματοποιούν γενετικές αναλύσεις στα αυγά για να ανιχνεύσουν το DNA και να εντοπίσουν το είδος στο οποίο ανήκουν. Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν οργανισμό που όχι μόνο επιβιώνει αλλά ευδοκιμεί σε συνθήκες που θεωρούνται ακραίες για τα περισσότερα γνωστά θαλάσσια είδη.

Το μέγεθος των αυγών, το οποίο ξεπερνά κάθε προηγούμενο γνωστό στη θαλάσσια βιολογία, ενισχύει την άποψη ότι η θαλάσσια ζωή κρύβει ακόμα πολλές εκπλήξεις. Οι επιστήμονες σκοπεύουν να συνεχίσουν την έρευνα με νέες αποστολές, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα δείγματα, να παρατηρήσουν από κοντά την εξέλιξή τους και να μελετήσουν συνολικά το υποθαλάσσιο οικοσύστημα γύρω από το ηφαίστειο.

