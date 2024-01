Ρωσία: Σπάνε οι αγωγοί θέρμανσης στις πόλεις, στο έλεος του ψύχους χιλιάδες πολίτες (βίντεο)

Αλλεπάλληλα είναι αυτό τον χειμώνα στη Ρωσία τα περιστατικά κατά τα οποία εκρήγνυνται οι αγωγοί ζεστού νερού που προφυλάσσουν τους κατοίκους από το αρκτικό ψύχος, ενώ παράλληλα διογκώνεται η οργή των πολιτών για τις γερασμένες και προβληματικές υποδομές.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται, λόγω των αγωγών, διακοπές θέρμανσης σε όλη τη χώρα, με τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και τα νοσοκομεία να πλήττονται ιδιαίτερα. Μαζί τους φυσικά και οι κάτοικοι που κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι τους βαριά ντυμένοι.

#RussiaIsFreezing

Chelyabinsk, Russia ❗

Today on Molodogvardeytsev Street, a puplic heating point was set up. Jokes aside, another pipe line broke. Lots of steam rises 💨 and there are still no utility employees anywhere... 🤷‍♂️🙃 pic.twitter.com/mjzZDGClhr — LX (@LXSummer1) January 12, 2024

Στο Ποντόλσκ, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, περίπου 150.000 κάτοικοι, δηλαδή σχεδόν ο μισός πληθυσμός της. αναγκάστηκαν να υπομείνουν για ημέρες το ψύχος όταν έσπασε κεντρικός αγωγός θέρμανσης που βρίσκεται σε μέσα σε ιδιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας οι θερμοκρασίες έπεσαν στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν οι Moscow Times.

I want to say a few words about this map. It was published a few days ago by Rybar, russian milbloggers, by russians for russians. Rybar publishes some content in English too but I couldn’t find an English version of this. The title says “municipal utilities disaster in Moscow… pic.twitter.com/GKz6eb42F5 — Jaanus K 🌻💙💛 (@jaanus) January 14, 2024

Moscow 🇷🇺 has hot water again! Unfortunately, for the Moscovites, it seems to be going through the floors of their apartment building. That war in Ukraine isn’t paying off for them. Putin could just call it quits… if he cared about his own people. pic.twitter.com/2ZRp8XdMvV — Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 15, 2024

#RussiaIsFreezing 🥶🥶🥶❄️

Sverdlovsk Region, Russia ❗

The evacuation of residents of the city of Zarechny, who were left without heating, was announced. Yesterday in the city of Zarechny, residents of several microdistricts of the city were left without heat due to a pipe… pic.twitter.com/sUzNdUef7H — LX (@LXSummer1) January 14, 2024

Στο Νοβοσιμπίρσκ στη Σιβηρία, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, εξερράγη ο βασικός αγωγός ζεστού νερού, που άρχισε να ξεχύνεται στους παγωμένους δρόμους. Περίπου 3.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ζεστό νερό στο Βλαδιβοστόκ και πάλι από αγωγό που εξερράγη.

Normal day in Russia: Joining other cities, Novosibirsk (a city in Siberia, -20C) is partially left without heating for the 3rd day. Entire hospital had to be evacuated. Pipes all over Russia are bursting because they haven’t been maintained in 50 years. This is the country… pic.twitter.com/W5kthrDZeE — Porkchop Express (@Porkchop_EXP) January 13, 2024

🌊 Russia: Central heating pipe laid down in 1974 ruptured and flooded Novosibirsk. Multiple districts without heating nor hot water in -25°C (-13°F) night temperature. pic.twitter.com/6FSN0nTHBQ — Igor Sushko (@igorsushko) January 11, 2024 Τα χωριά που δεν έχουν θέρμανση πολλαπλασιάζονται ακόμη και μέσα στις απαγορευτικές συνθήκες της Σιβηρίας. ❄️ Russia: Heating pipes burst in Yakutsk. No heating, no hot water. Outside temperature is -40°F / -40°C. pic.twitter.com/NVgltfb2rx — Igor Sushko (@igorsushko) January 12, 2024 #RussiaIsFreezing 🥶🥶🥶#RussiaIsCollapsing

Moscow region, Russia ❗

“Where was the government looking?”: the consequences of the communal collapse in Podolsk!!! Massive pipe breaks in residential buildings due to heating outages continue. The ceiling collapsed in one of the… pic.twitter.com/kbCWs9d7G7 — LX (@LXSummer1) January 15, 2024 Στα όριά τους οι υποδομές

Οι κάτοικοι όχι μόνο επιρρίπτουν ευθύνες στις τοπικές αρχές που δεν πήραν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα, αλλά τονίζουν ότι δεν εισακούονται από κανέναν. Έχουν φτάσει μάλιστα στο σημείο ακόμη και να βιντεοσκοπούν εκκλήσεις προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι «ξεπαγιάζουν από το κρύο». Ας μην ξεχνάμε ότι έρχονται και προεδρικές εκλογές σε λίγους μήνες και ο,τιδήποτε λιγότερο από ένα εντυπωσιακό ποσοστό θα φαίνεται σχεδόν σαν ήττα.

Some of you may be aware that Russia (who said Europe would freeze) , are having a few heating problems of their own. It’s -15/-20 Celsius there at the moment. Here a pipe supplying heating to house broke and flooded the house, then it all froze 😂 pic.twitter.com/IQALpVl6N6 — Sytheruk (Ben) 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) January 13, 2024 Διακοπές καταγράφονται λίγο ως πολύ σε όλη τη χώρα: στη ρωσική Άπω Ανατολή, στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, περιοχές στον νότο όπως το Βορονέζ και το Βόλγκογκραντ και άλλες μικρότερες. Στο Ελεκτροστάλ, επίσης στην περιοχή της Μόσχας, άναψαν φωτιά στο δρόμο για να συγκινήσουν τις αρχές στο πρόβλημα της θέρμανσης. Σε μία περίπτωση, στο χωριό Νοβοζαβίντοφσκι, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, το πρόβλημα της ανεπαρκούς θέρμανσης ξεκινά από τον Σεπτέμβριο. Russia was looking forward to see Europe freeze to death. And wound up freezing itself. As Russian saying goes, “don’t dig a hole for someone - it might be a hole for you”.#RussiaIsCollapsing #StandWithUkraine pic.twitter.com/RFzjMK1iTM — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) January 10, 2024 Τα περιστατικά είναι μία απόδειξη ότι οι υποδομές είναι στα όριά τους, παμπάλαιες, κακοσυντηρημένες ακόμη και επικίνδυνες. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου αγωγοί ηλικίας 90 ετών ήταν σε χρήση μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια. Ακόμη και η φιλοκυβερνητική Ισβέστια παραδέχεται ότι το 70% των υποδομών των δήμων στη Ρωσία έχει φθορές. Εν τω μεταξύ, οι αρχές έχουν αρχίσει να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε υποθέσεις που σχετίζονται με την έλλειψη θέρμανσης. Στην περιοχή Τβερ, οι αρχές ερευνούν την «απώλεια» εκατομμυρίων ρουβλίων (που αντιστοιχούν σε περίπου 900.000 ευρώ) από λογαριασμούς θέρμανσης κατοίκων. Πρόκειται για χρήματα που οι τοπικοί επικεφαλής της ύδρευσης και του λεβητοστασίου καταχράστηκαν για... προσωπική χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εξαφάνιση 31χρονου- Μεσολόγγι: Στην αστυνομία για νέα κατάθεση ο κρεοπώλης

Κωνσταντινούπολη: Βελτιώθηκε η υγεία της 31χρονης Κρητικιάς - Θρίλερ ο θάνατος του Νορβηγού

Boυλή: Ευρεία πλειοψηφία «εξασφάλισε» η επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές