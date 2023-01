Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: Νεκροί 14 ασθενείς από πλήγματα HIMARS σε νοσοκομείο του Λουχάνσκ (βίντεο)

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τον ουκρανικό στρατό ότι σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 24, όταν έπληξε νοσοκομείο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές.

Σήμερα το πρωί, «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκόπιμα το κτίριο του τοπικού νοσοκομείου με εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών HIMARS, στην πόλη Νοβοάινταρ της περιφέρειας Λουχάνσκ", ανέφερε ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωσή του. Το πλήγμα «σκότωσε 14 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό και τραυμάτισε άλλους 24", προστίθεται.

WATCH: #BNNUkraine Reports



Footage shows the aftermath of a Ukrainian Army strike on a hospital in #Novoaidar #Luhansk, according to Russian Defense sources.



The hospital appears to have been completely destroyed in the footage. pic.twitter.com/SjtXwbnwbw

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 28, 2023