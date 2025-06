Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αποκαλεί τον Πούτιν «αγιατολάχ» που δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη και ενεργεί όπως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αποκαλώντας τον «αγιατολάχ Πούτιν».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Ο αγιατολάχ Πούτιν μπορεί να δει τους φίλους του στο Ιράν για να διαπιστώσει πώς καταλήγουν τέτοια καθεστώτα και σε πόση παρακμή οδηγούν τις χώρες τους».

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, παρά τους ισχυρισμούς του Πούτιν στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, «η ρωσική οικονομία καταρρέει».

Today, the Russians once again openly and absolutely cynically declared that they are “not in the mood” for a ceasefire. Russia wants to wage war. Even brandishing some threats. This means the pressure the world is applying isn’t hurting them enough yet, or they are trying very… pic.twitter.com/xF9XtXSZUY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2025