Διαδηλώσεις σε ιρανικές πόλεις - Σαν κηδείες για τους νεκρούς των Ισραηλινών επιδρομών

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε πορείες διαμαρτυρίας στην Τεχεράνη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Ισφαχάν, το Σιράζ, το Μασάντ και το Κομ.

Στο Ισφαχάν, την πρωτεύουσα της πρώην περσικής αυτοκρατορίας, χιλιάδες συμμετέχοντες στις προσευχές της Παρασκευής και στις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν συμμετείχαν στην κηδεία ενός Ιρανού που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν οι Tehran Times.

Αρκετοί άνδρες εθεάθησαν να κουβαλούν ένα φέρετρο τυλιγμένο με ιρανικές σημαίες και μια φωτογραφία ενός στρατιώτη με στολή.

Πίσω τους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ακολουθούσαν, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ».

Funeral of the martyrs of the Israeli attack in Isfahan pic.twitter.com/W9BIh8nw8K

— Tehran Times (@TehranTimes79) June 20, 2025