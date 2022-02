Ουαλία: 19χρονος σκότωσε την μικρή του αδερφή ενώ έκαναν διακοπές

Συγκλονισμένοι είναι στην Ουαλία μετά την ομολογία ενός 19χρονου ότι σκότωσε την μικρή του αδερφή σε ένα πάρκο διακοπών το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 19χρονος Matthew Selby από την Ουαλία βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπως μετέδωσε το Sky News, και παραδέχθηκε ότι εκείνος σκότωσε την 15χρονη αδερφή του, Amanda. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δέχθηκαν την ένσταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια που βασίζεται στην ανάλυση των ψυχιατρικών εκθέσεων του 19χρονου.

Η 15χρονη Amanda βρέθηκε νεκρή στο πάρκο διακοπών Ty Mawr στο Towyn, κοντά στο Abergele, στη Βόρεια Ουαλία, στις 31 Ιουλίου.

Following her death, Amanda Selby's family released a statement through North Wales Police which said: "Amanda was a loving daughter and granddaughter - she was caring, thoughtful, liked to help others and very much loved. She will be very sadly missed"https://t.co/Xr7cCEtNZ3

