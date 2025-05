Οι Χούθι χτυπούν το Μπεν Γκουριόν - «Σοβαρή αποτυχία» το πλήγμα για το Ισραήλ

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε την Κυριακή (4/5) περιοχή κοντά στον κύριο τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν κατάφεραν να τον αναχαιτίσουν, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να στοχεύει μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Η επίθεση, την οποία πραγματοποίησε η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή των Χούθι, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των πτήσεων, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες για την αναχαίτιση του πυραύλου και ότι εντοπίστηκε πρόσκρουση στην περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. Ο στρατός, επίσης, πρόσθεσε ότι το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε τέσσερα άτομα με ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς από την έκρηξη, καθώς και δύο ακόμη άτομα που τραυματίστηκαν ενώ έτρεχαν για να βρουν καταφύγιο, σύμφωνα με τους New York times.

Με «σκληρή απάντηση» απειλεί το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη του συμβουλίου ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ προανήγγειλε σκληρή απάντηση. «Όποιος μας βλάπτει, θα πληγεί επταπλάσια», δήλωσε ο κ. Κατζ μετά την επίθεση.

Η πολιτοφυλακή των Χούθι έχει αρχίσει να εκτοξεύει πυραύλους προς το Ισραήλ πάνω από ένα χρόνο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς, την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση που εδρεύει στη Λωρίδα της Γάζας. Τονίζεται ότι έχει εντείνει τις επιθέσεις της από τότε που το Ισραήλ έληξε την εκεχειρία στη Γάζα στα μέσα Μαρτίου.

Ο πύραυλος της Κυριακής ήταν ο τέταρτος των Χούθι κατά του Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες. Οι άλλοι τρεις αναχαιτίστηκαν.

Channel 12 Israel: Flights arriving and departing from Ben Gurion Airport suspended. pic.twitter.com/64R3ME2YFQ

A ballistic missile fired from Yemen made a direct impact at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Χούθι

Το σύστημα αεράμυνας Arrow του Ισραήλ, το οποίο μπορεί να πλήξει στόχους στην ανώτερη ατμόσφαιρα ή και έξω από αυτήν, έχει επιτύχει να αναχαιτίσει πολλές μακρινές επιθέσεις με πυραύλους. Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στο Ισραήλ το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση επιθέσεων από το Ιράν και τους συμμάχους του.

Ωστόσο, καθώς ο πύραυλος διέφυγε από όλα τα αμυντικά συστήματα, το χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Χούθι τους τελευταίους μήνες και μία από τις πιο σοβαρές αποτυχίες για το Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι NYT.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο και προειδοποίησε τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, να μείνουν μακριά από το Μπεν Γκουριόν για τη δική τους ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς επαίνεσε την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την κινητοποίηση χιλιάδων επιπλέον εφέδρων για την ενίσχυση της εκστρατείας στη Γάζα.

Περισσότεροι από 50.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα, οι οποίες δεν διαχωρίζουν μεταξύ μαχητών και αμάχων. Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περίπου 250 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα στοχεύουν στην καταστροφή της Χαμάς και στην πίεση της οργάνωσης να απελευθερώσει δεκάδες ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί.

Τους τελευταίους μήνες, το Ισραήλ είχε αποφύγει να επιτεθεί στους Χούθι στην Υεμένη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις επιθέσεις εναντίον της οργάνωσης. Από το φθινόπωρο του 2023, οι Χούθι έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε εμπορικά και ναυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, υποστηρίζοντας ότι το κάνουν για λογαριασμό των Παλαιστινίων που βομβαρδίζονται στη Γάζα.

Επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Μετά την επίθεση της Κυριακής κοντά στο αεροδρόμιο, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση για την αποτυχία να αποτρέψει τους πυραύλους που έχουν σημάνει συναγερμούς σε όλη τη χώρα και έχουν αναγκάσει εκατομμύρια πολίτες να σπεύδουν σε καταφύγια, συχνά μέσα στη νύχτα.

Ο Μπένι Γκαντζ, πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και νυν ηγέτης κεντρώου κόμματος της αντιπολίτευσης, κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να «ξυπνήσει» και να ανταποδώσει με επίθεση στο Ιράν, ακόμη κι αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

⚡️🚨 Clean shot of the moment of impact of the Yemeni missile on Ben Gurion Airport pic.twitter.com/Jeq9P3A4rk

— Middle East Observer (@ME_Observer_) May 4, 2025