Μπλακ άουτ: Πώς ''παρέλυσε'' η Ιβηρική Χερσόνησος -Σε 5 δευτερόλεπτα χάθηκε το 60% της ηλεκτροπαραγωγής

Για πέντε δευτερόλεπτα, στις 12:33 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), 15 γιγαβάτ (GW) ηλεκτρικής ισχύος εξαφανίστηκαν αιφνιδίως από το ενεργειακό δίκτυο της Ισπανίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η απώλεια αυτή αντιστοιχούσε στο 60% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκείνη τη στιγμή στη χώρα.

Όπως αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα El País, αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να προκαλέσουν την κατάρρευση του συστήματος και να ακολουθήσει χάος.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά το εκτεταμένο μπλακάουτ, η κανονικότητα έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου, Red Eléctrica, ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί ήταν σε θέση να καλύπτει το 99,16% της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.

Ωστόσο, η κυκλοφορία των περισσότερων τρένων παραμένει ακόμα διακοπείσα. «Όλοι οι υποσταθμοί της Ισπανίας λειτουργούσαν σήμερα το πρωί», σημείωσε σε ανάρτησή της στο X η Red Electrica. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από το κέντρο ηλεκτρικού ελέγχου για να διασφαλίσουμε την απόλυτη επιστροφή στην ομαλότητα του συστήματος», πρόσθεσε.

Το δίκτυο του μετρό της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ξανάρχισε να λειτουργεί στις 08:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος), όπου ξανάρχισαν τα δρομολόγια του 80% των τρένων, αλλά η εταιρεία διαχείρισης της υποδομής σιδηροδρόμων Adif ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα τρένα σε πανεθνικό επίπεδο δεν λειτουργούν.

Σήμερα το πρωί «σταθεροποιήθηκε τελείως» το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας REN.

Chaos hits major cities in Spain and Portugal as the two countries suffer a widespread power outage https://t.co/hYOghsWauW pic.twitter.com/5xzocfaZX3

Ισπανία: Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για το πρωτοφανές μπλάκαουτ στην Ιβηρική Χερσόνησο

Η Ιβηρική Χερσόνησος, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, έζησε χθες ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ που βύθισε σε σκοτάδι τις ηπειρωτικές περιοχές των δύο χωρών και προκάλεσε χάος.

«Στα περισσότερα από 40 χρόνια που εργάζομαι στον τομέα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Χόρχε Φάμπρα, πρώην πρόεδρος της Red Eléctrica επί μία δεκαετία. Αν και το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί, το βασικό ερώτημα παραμένει: τι ακριβώς συνέβη; «Δεν αποκλείουμε καμία υπόθεση», δήλωσε στη χθεσινή του συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Δεν γνωρίζουμε τα αίτια», επέμεινε, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από το «Cero Energetico» (το «Ενεργειακό Μηδέν» δηλαδή, όπως βαπτίστηκε η αιφνίδια και μαζική διακοπή της ηλεκτροδότησης).

Στις 12:33 ανιχνεύθηκε «μια πολύ ισχυρή ταλάντωση στις ροές ισχύος» του ηλεκτρικού δικτύου. Η ταλάντωση αυτή προκλήθηκε από μια απότομη απώλεια παραγωγής, η οποία προέρχεται κυρίως από πυρηνικούς σταθμούς, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μονάδες συνδυασμένου κύκλου και πάρκα ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Η απώλεια ισχύος, που έφτασε τα 15 γιγαβάτ για διάρκεια πέντε δευτερολέπτων, είχε μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από τη συνολική ισχύ των πέντε πυρηνικών σταθμών της Ισπανίας (7,4 GW) και είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση του ισπανικού ηλεκτρικού δικτύου από το ευρωπαϊκό, το οποίο συνδέεται κυρίως μέσω της Γαλλίας. Αυτή η αποσύνδεση «οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος και στο γενικευμένο μπλακ άουτ», όπως εξήγησε ο Εδουάρδο Πριέτο, διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών της Red Eléctrica, σε συνέντευξη Τύπου στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στις 19:00 επανέλαβε την ίδια εξήγηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «τελείως ασυνήθιστο γεγονός», χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Ισπανίας.

Video footage showed long snaked lines of cars in traffic jams throughout Madrid during a wide power outage across Spain and Portugal, that also paralyzed public transportation and delayed flights https://t.co/km6XsujV7s pic.twitter.com/uXnyqiXrJY

— Reuters (@Reuters) April 28, 2025