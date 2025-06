Μέση Ανατολή: Επικίνδυνη κλιμάκωση – «Η σύγκρουση θα επεκταθεί σε αμερικανικές βάσεις», λέει το Ιράν

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σήμερα νωρίς το πρωί νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις του Ισραήλ, καθώς το Ιράν συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Τρεις νεκροί και περίπου 80 τραυματίες ο απολογισμός των χθεσινών και σημερινών επιθέσεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι πύλες της κολάσεως έχουν ήδη ανοίξει για το Ισραήλ.

Scenes of missiles launched from Iran toward Israel, according to Iranian websites. pic.twitter.com/xnuK80UPy6

Η ισραηλινή επιχείρηση, υπό την ονομασία Rising Lion, εκτελέστηκε με ενεργό ανάμειξη πρακτόρων της Μοσάντ επί ιρανικού εδάφους.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για 78 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, από τις χθεσινές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ιράν πως εάν χτυπήσει αμερικανικούς στόχους, οι συνέπειες θα είναι φρικτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν μετέδωσε δηλώσεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες η σύγκρουση θα επεκταθεί τις ερχόμενες ημέρες σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ στο κύμα πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι Times of Israel ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, καθώς το Ιράν συνέχιζε τα πλήγματά του στη διάρκεια της νύχτας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε «δεκάδες» εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν κατά το κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην Τεχεράνη.

Στρατιωτικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ αναχαιτίστηκαν, αν και καταγράφηκαν ορισμένες προσκρούσεις, ιδίως στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Τελ Αβίβ. Συντρίμμια από βλήματα που αναχαιτίστηκαν προκάλεσαν επιπρόσθετη ζημιά, και σε ορισμένα σπίτια.

The moment an Iranian missile struck Rishon LeZion in the center of the occupied territories early on Saturday. pic.twitter.com/63kduSUZ6N

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 14, 2025