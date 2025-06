Καρέ- καρέ η στιγμή που το Ισραήλ χτυπά τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Αράκ στο Ιράν

Οι IDF έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει το ισραηλινό πλήγμα στον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ, στο Ιράν.

Ο αντιδραστήρας, ο οποίος δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, ήταν σύμφωνα με το Ιράν προγραμματισμένο να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, όπως είχε ενημερώσει η Τεχεράνη τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.

It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN

— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025