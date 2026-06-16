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ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια: Συντριβή βομβαρδιστικού Β-52 σε αεροπορική βάση με οκτώ νεκρούς (βίντεο)
Συντριβή
clock 11:06 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Σύμφωνα με την αμερικανική πολεμική αεροπορία, στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν στο στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress που συνετρίβη τη Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια.

Συνηθισμένη αποστολή δοκιμής

Όπως ανέφερε η 412η Πτέρυγα Δοκιμών, με έδρα την αεροπορική βάση Έντουαρντς, το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» όταν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20 τοπική ώρα (21:20 ώρα Ελλάδας).

Σε ανακοίνωσή της, η μονάδα υπογράμμισε ότι στο βομβαρδιστικό επέβαιναν οκτώ άτομα και ότι «τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή».

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέπεσε το αεροσκάφος. Το B-52 αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά στρατηγικά βομβαρδιστικά της αμερικανικής αεροπορίας και παραμένει σε ενεργό υπηρεσία εδώ και δεκαετίες.

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