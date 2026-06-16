Καλιφόρνια: Συντριβή βομβαρδιστικού Β-52 σε αεροπορική βάση με οκτώ νεκρούς (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Σύμφωνα με την αμερικανική πολεμική αεροπορία, στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.

A US Air Force B-52 Stratofortress bomber crashed on takeoff at Edwards Air Force Base in Southern California's Mojave Desert, bursting into flames and killing all eight crew members aboard, Air Force officials said https://t.co/xyrkLvI0fk — Reuters (@Reuters) June 16, 2026

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οκτώ άνδρες της πολεμικής αεροπορίας επέβαιναν στο στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress που συνετρίβη τη Δευτέρα, αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια.

U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.







The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.







"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026

Συνηθισμένη αποστολή δοκιμής

Όπως ανέφερε η 412η Πτέρυγα Δοκιμών, με έδρα την αεροπορική βάση Έντουαρντς, το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» όταν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20 τοπική ώρα (21:20 ώρα Ελλάδας).

Σε ανακοίνωσή της, η μονάδα υπογράμμισε ότι στο βομβαρδιστικό επέβαιναν οκτώ άτομα και ότι «τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή».

BREAKING:







A B-52 Stratofortress has crashed in California.







It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέπεσε το αεροσκάφος. Το B-52 αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά στρατηγικά βομβαρδιστικά της αμερικανικής αεροπορίας και παραμένει σε ενεργό υπηρεσία εδώ και δεκαετίες.

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