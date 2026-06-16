Βραζιλία: «Δεν θυμάμαι αν έλεγξα το σχοινί»- Η ανατριχιαστική κατάθεση για το άλμα στο κενό της 21χρονης

Ανατριχιαστική ήταν η κατάθεση στο δικαστήριο των υπευθύνων της εταιρείας bungee jumping, που έριξαν στο κενό χωρίς σκοινί νεαρή γυναίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και χθες οι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστή. «Δεν θυμάμαι» είπε ένας από αυτούς, όταν ρωτήθηκε αν κάποιος έλεγξε το σκοινί ασφαλείας.

Η 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας έπεσε στο κενό από ύψος 40 μέτρων και έχασε τη ζωή της, καθώς το προσωπικό της εταιρείας Entre Cordas φαίνεται πως ξέχασε να δέσει το σκοινί ασφαλείας.

Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν τη στιγμή που η κοπέλα πέφτει από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto στη Λιμέιρα της Βραζιλίας -γνωστή και ως «Γέφυρα του Σκελετού»- χωρίς να είναι δεμένη με σχοινί.

🇧🇷‼️🚨 WOMAN THROWN DOWN FROM BRIDGE - FORGOT ROPE







This is probably the stupidest way to die. You pay the guys to throw you down the bridge … but they are sloppy and forgot the rope. You fall to your death.







The tragic accident happened on Skeleton Bridge between Limeira and… pic.twitter.com/Hua1Hi8lLS — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2026





Για τον θάνατο της 21χρονης έχουν συλληφθεί έξι άτομα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Σάο Πάολο στο περιοδικό PEOPLE.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.







Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.







The cord was NEVER attached.







Six people have reportedly been detained by police.







Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Οι τρεις άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα τρία μέλη του προσωπικού φέρονται να άλλαξαν ρούχα και να διέφυγαν από το σημείο πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα και η αστυνομία, αλλά συνελήφθησαν λίγο αργότερα στο μονοπάτι της γέφυρας Ponte do Esqueleto.

Ο δικαστής Πάουλο Ενρίκε Στάλμπεργκ Νατάλ του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιμέιρα διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι οι τρεις άνδρες για πέντε λόγους, μεταξύ των οποίων ότι ο θάνατος του νεαρού θύματος ήταν «αποτρέψιμος» και ότι επρόκειτο για «βαρύτατη αμέλεια κατά την εκτέλεση μιας εμπορικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σκόπιμη παράλειψη απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας».

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία «διοργάνωσε τη δραστηριότητα χωρίς να τηρήσει τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου, επιδεικνύοντας συνειδητή αποδοχή του κινδύνου θανάτου» και «εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση του θύματος, το οποίο εμπιστεύτηκε την ικανότητα και την υπευθυνότητα των διοργανωτών».

«Η απόπειρα διαφυγής και η αλλαγή ρουχισμού μετά το συμβάν» κατέδειξαν επίσης «επίγνωση της παρανομίας και πρόθεση παρεμπόδισης της έρευνας», κατέληξε ο δικαστής. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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