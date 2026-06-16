Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Δείτε εικόνες και βίντεο

Ισχυρότατος σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τρίτη (16/5) στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Ασθενείς, χρειάστηκε να εκκενώσουν το τοπικό νοσοκομείο μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκαν στο προαύλιο με τους ορούς.

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Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Σουλαβέζι.

Το Παλού καταστράφηκε ολοσχερώς από έναν ισχυρό σεισμό και ένα τσουνάμι το 2018 που σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους, καθιστώντας τους κατοίκους ιδιαίτερα ευάλωτους στη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

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