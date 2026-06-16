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ΚΟΣΜΟΣ
Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Δείτε εικόνες και βίντεο
σεισμός ινδονησία
clock 09:15 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ισχυρότατος σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τρίτη (16/5) στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

σεισμός ινδονησία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ασθενείς, χρειάστηκε να εκκενώσουν το τοπικό νοσοκομείο μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκαν στο προαύλιο με τους ορούς.

σεισμός ινδονησία

Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Σουλαβέζι.

Το Παλού καταστράφηκε ολοσχερώς από έναν ισχυρό σεισμό και ένα τσουνάμι το 2018 που σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους, καθιστώντας τους κατοίκους ιδιαίτερα ευάλωτους στη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

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