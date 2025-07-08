Κάιρο: Στους τέσσερις οι νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο τηλεπικοινωνιών (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή και τουλάχιστον 22 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Δευτέρα (7/7), σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο κέντρο του Καΐρου, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χόσαμ Αμπντέλ Γκαφάρ, στο Reuters.

Η πυρκαγιά σε εγκατάσταση της Telecom Egypt, που σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση τέθηκε υπό έλεγχο χθες, προκάλεσε προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Αμρ Ταλάτ δήλωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες θα αποκατασταθούν σταδιακά μέσα σε 24 ώρες.

Σε σημερινή ανακοίνωση, η Telecom Egypt δήλωσε ότι θρηνεί για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους και προσφέρει τη στήριξή της στις οικογένειές τους.

A major fire at Telecom Egypt’s Ramses Central disrupted internet and phone services in Cairo and Giza. It’s now contained with no injuries reported. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/BifD8lJDHM — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 7, 2025

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπησαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και προκλήθηκαν προβλήματα στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το υπουργείο Υγείας ανήρτησε εναλλακτικούς αριθμούς για τις υπηρεσίες ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές, στην περίπτωση που οι πολίτες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, επηρεάστηκαν επίσης κάποιες ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, τα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων και διαδικτυακές συναλλαγές, δήλωσαν χθες μια τραπεζική πηγή και κάτοικοι. Οι τράπεζες είχαν ήδη ολοκληρώσει το χθεσινό ωράριο λειτουργίας τους.

Το χρηματιστήριο της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις συναλλαγές για σήμερα, επικαλούμενο τα προβλήματα που επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MENA μετέδωσε χθες ότι οι αρχές απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο υπόλοιπο κτίριο και τις γειτονικές στέγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, σύμφωνα με πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας, την οποία επικαλέστηκε το MENA.

