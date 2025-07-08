Ισραήλ - Γάζα: Σκοτώθηκαν πέντε ισραηλινοί στρατιώτες

Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια μαχών στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για ένα «δύσκολο πρωινό».

«Αυτό το δύσκολο πρωινό, όλος ο λαός του Ισραήλ υποκλίνεται και θρηνεί τους πεσόντες ηρωικούς μαχητές μας», έγραψε ο Νετανιάχου στο λογαριασμό του στο X.

Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας από 20 ως 28 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στο 97ο τάγμα πεζικού, σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ ενώ επιχειρούσαν στην Μπέιτ Χανούν, πόλη στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Άλλοι δύο στρατιωτικοί τραυματίσθηκαν σοβαρά στη διάρκεια της ίδιας σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς ανταποκριτές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν με στόχο μια δύναμη πεζικού που επιχειρούσε πεζή στη ζώνη της Μπέιτ Χανούν. Στη διάρκεια της προσπάθειάς τους να απομακρύνουν τους τραυματίες, οι στρατιώτες δέχθηκαν πυρά.

«Η αφόρητη είδηση ότι πέντε ηρωικά αγόρια έπεσαν στη Γάζα, τα περισσότερα απ' αυτά μαχητές του υπερορθόδοξου τάγματος Νετζάχ Γεχούντα, είναι σπαρακτική», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Για το καλό των μαχητών, για τις οικογένειές τους, για τους απαχθέντες, για το Κράτος του Ισραήλ: αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», έγραψε από την πλευρά του ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Τουλάχιστον 445 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρκατορείου.

