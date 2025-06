Ισραήλ: Διάσωση παιδιού στην Μπερσεβά – Έρευνες για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Σκληρή μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Μπερ Σεβά του Ισραήλ, έπειτα από την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο που εξαπέλυσε το Ιράν και έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται η στιγμή που ένας πυροσβέστης κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό αγόρι, διασώζοντάς το από το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε και το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Η κατάσταση των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς του παραμένει άγνωστη.

