Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν - Το Ιράν απειλεί για επιθέσεις με νέα προηγμένα όπλα

Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (17/6) στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του σε βάρος του Ισραήλ.

Μάλιστα πληροφορίες θέλουν το Τελ Αβίβ να βάζει στο στρόχαστρο σε αυτές τις επιθέσεις εξέδρες πετρελαίου.

Η ανταποκρίτρια του BBC στα περσικά, Γκοντσέ Χαμπιμπιαζάντ, λέει ότι πληροφορείται ότι οι κάτοικοι στην κεντρική ιρανική επαρχία Ισφαχάν, όπου υπάρχει πυρηνική εγκατάσταση, έχουν ακούσει εκρήξεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει επίσης ότι ακούστηκαν εκρήξεις στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Ισφαχάν και ότι η αεράμυνα της χώρας έχει ενεργοποιηθεί.

Οι σειρήνες ήχησαν για μία ακόμη φορά το απόγευμα της Τρίτης (17/6) στο Ισραήλ, ώστε οι πολίτες να κατευθυνθούν στα καταφύγια καθώς το Ιράν εξεπέλυσε ένα νέο γύρο χτυπημάτων. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η πολεμική αεροπορία προσπαθεί να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Έτοιμο το Ιράν για τη μάχη των μαχών

Απολύτως αδύναμη δηλώνει η διεθνής κοινότητα να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για τις εκατέρωθεν προθέσεις στο μέτωπο Ισραήλ – Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς το πολεμικό σκηνικό αποτελείται από πυραυλικές επιθέσεις στις μεγαλύτερες ισραηλινές πόλεις, νεκρούς αμάχους, απειλές για πυρηνική αναμέτρηση και πολιτικό σεισμό που απειλεί να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια γεωπολιτική σταθερότητα.

Το Ιράν φέρεται να ετοιμάζει τη μεγαλύτερη και πιο καταστροφική πυραυλική επίθεση που έχει καταγραφεί ποτέ κατά του Ισραήλ, αναφέροντας πως οι επιθέσεις του θα γίνονται στο εξής με νέα προηγμένα όπλα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Ισραηλινοί.

Από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε και το νέο αρχηγό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ να προειδοποιεί τους κατοίκους της Τεχεράνης πως πολύ σύντομα θα πληρώσουν το τίμημα για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ιράν.

Η αμερικανική αντικατασκοπεία έκανε γνωστό πως το Ιράν δεν επιδίωξε ενεργά τη δημιουργία ενός πυρηνικού όπλου, διαπίστωση που εν πολλοίς διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πως η επίθεση έγινε διότι η Τεχεράνη ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Χαμενεΐ θα έχεις την τύχη του Σαντάμ Χουσσεΐν - Φύγετε από την Τεχεράνη»

Ο Κατζ προειδοποιεί τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ότι θα έχει την ίδια τύχη με αυτήν που είχε και ο πρώην πρόεδρος του Ιράκ Σαντάμ Χουσσεΐν, την εκτέλεση δι’ απαγχονισμού. «Προειδοποιώ τον Ιρανό δικτάτορα να σταματήσει τα εγκλήματα πολέμου και τις πυραυλικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών αμάχων. Καλό θα ήταν να θυμηθεί τη μοίρα του δικτάτορα της γειτονικής χώρας του Ιράν, που ακολούθησε την ίδια πορεία εναντίον του Ισραήλ» είπε.

Ο Κατζ αναφέρθηκε επίσης στο ισραηλινό πλήγμα της προηγούμενης ημέρας κατά των κεντρικών γραφείων του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού IRIB στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι και άλλες δομές του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο. Υποστήριξε ότι «η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πρόκειται να πλήξει σήμερα πολύ σημαντικούς στόχους - στρατηγικούς στόχους, στόχους του καθεστώτος και κρίσιμες υποδομές στην Τεχεράνη», αναφέροντας ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα εκδώσουν προειδοποίηση εκκένωσης προς τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στα σημεία στόχευσης.

Αναφερόμενος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τόνισε ότι η υπόγεια εγκατάσταση Fordow «αποτελεί θέμα που σίγουρα θα αντιμετωπιστεί», ενώ είπε ότι στην Τεχεράνη υπάρχουν πάνω από 10 πυρηνικοί στόχοι τους οποίους το Ισραήλ βρίσκεται στα πρόθυρα να καταστρέψει, χάρη στην εναέρια υπεροχή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή. «Θα συνεχίσουμε και σήμερα να πλήττουμε στόχους του καθεστώτος και του στρατού στην Τεχεράνη, όπως κάναμε χθες με την αρχή προπαγάνδας και υποκίνησης μίσους», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος απηύθυνε νέα έκκληση στους κατοίκους της Τεχεράνης. «Προτρέπω τους κατοίκους της Τεχεράνης να απομακρυνθούν από τις συγκεκριμένες περιοχές για την προσωπική τους ασφάλεια».

“Israeli” Defence Minister Israel Katz warns Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei he could suffer a fate "similar to" Iraqi president Saddam Hussein, who was toppled and later executed.

"I warn the Iranian dictator against continuing to commit war crimes and launch… pic.twitter.com/5YcVPmOEGh

— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) June 17, 2025