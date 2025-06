Ιράν-Ισραήλ: Διαρκής κλιμάκωση - Εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και απειλές

Από την πλευρά τους ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες στην περιοχή έχουν ενεργοποιηθεί, καθώς και ότι ακούγονται εκρήξεις.

Η επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν θα τελειώσει μέχρι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξαλείψουν την απειλή του πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, λέει ο ισραηλινός στρατός

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε πυρηνικούς στόχους για να εμβαθύνουμε το επίτευγμα, σύμφωνα με ένα σχέδιο και σε μια χρονική στιγμή που μας βολεύει», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, Υποστράτηγος Οντέντ Μπασιούκ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Αναλυτικότερα, έκαναν γνωστό ότι έπληξαν τη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ και ένα επιχειρησιακό κέντρο της Μοσάντ στη Χερτσλιγιά.

Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: «Έρχονται και άλλες εκπλήξεις»

Τη ίδια στιγμή αίσθηση προκακεί η δήλωση του πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει «κάποιες εκπλήξεις στα μανίκια του» στον αγώνα κατά του Ιράν

«Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε», λέει ο Λάιτερ στο Merit TV.

Η πλήρης έκταση των πρώτων χτυπημάτων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, πρόσθεσε: «Έχουμε πετύχει μια σειρά από εκπλήξεις - όταν η σκόνη καταλαγιάσει - θα δείτε κάποιες εκπλήξεις την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή, που θα κάνουν την επιχείρηση με το βομβητή να φαίνεται σχεδόν απλή».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ πυροδότησε χιλιάδες βομβητές και φορητά ραδιοτηλέφωνα της Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο, τραυματίζοντας χιλιάδες μαχητές σε μια πολύπλοκη προσπάθεια πληροφοριών που χρονολογείται χρόνια πίσω.

Το Ισραήλ αποκάλυψε ορισμένες από τις επιχειρήσεις της Μοσάντ που χρησιμοποίησε την πρώτη νύχτα της επίθεσής του στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατασκεύασε σε ιρανικό έδαφος.

Οδηγία σε κυβερνητικούς αξιωματούχους να μην χρησιμοποιούν το Ίντερνετ

Η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Ιράν απαγόρευσε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και στις ομάδες ασφαλείας τους να χρησιμοποιούν συσκευές που είναι συνδεδεμένες με δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή τηλεπικοινωνιών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars την Τρίτη (17/6).

Η οδηγία έρχεται μετά από αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων για στοχευμένες δολοφονίες εντός του Ιράν. Μπορεί επίσης να στοχεύει στην πρόληψη περιστατικών παρόμοιων με την επίθεση με pager του Ισραήλ πέρυσι εναντίον μελών της Χεζμπολάχ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το IRGC, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει τέτοια τεχνολογία για να σκοτώσει άτομα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών επιστημόνων, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων.

Το Fars προειδοποίησε ότι ακόμη και η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων σε ευαίσθητες τοποθεσίες μπορεί να μην εμποδίζει την παρακολούθηση τοποθεσίας και συνέστησε τη χρήση ασφαλών συσκευών κατά της παρακολούθησης.

Ξεχωριστά, ο βουλευτής της Τεχεράνης Χαμίντ Ρασαέι έγραψε στο X ότι όλοι οι αξιωματούχοι και οι συνεργάτες τους πρέπει να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους για να μειώσουν τον κίνδυνο παρακολούθησης.

«Η χρήση συνδεδεμένων συσκευών από αξιωματούχους και το προσωπικό ασφαλείας τους απαγορεύεται πλέον», ανέφερε το Fars, επικαλούμενο δήλωση της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας, χωρίς να διευκρινίζει ποιες κυβερνητικές υπηρεσίες επηρεάζονται ή αν θα ισχύουν εξαιρέσεις.

Τι ξέρουμε για τα θύματα από τις επιθέσεις

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει 224 θανάτους, κυρίως αμάχων, από την έναρξη της σύγκρουσης την Παρασκευή (13/6).

Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν σκοτώσει αρκετούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν και τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες. Έχουν πληγεί οικιστικά κτίρια και υποδομές.

The leaders of Iran didn't listen to Trump, but the people of Tehran are. Bumper to bumper traffic of people leaving. pic.twitter.com/pXbnT0SBmw

— Paratrooper Brady™ (@ParatooperBrady) June 17, 2025